Binotto’dan FIA’ya çağrı: "ADUO sistemi yeniden düşünülmeli"

2026 sezonunun ilk 9 yarışının 7'sini kazanan ve gridin en güçlü motoruna sahip olduğu düşünülen Mercedes, ADUO sisteminin (Ek Gelişim ve Yükseltme Olanakları) inceleme prosedürü esnasında sadece V6 içten yanmalı motor gücünü baz alması sebebiyle fazladan geliştirme hakkı elde etti.

Diğer taraftaysa FIA, ilk kez kendi güç ünitesini üreten ve sezona çalkantılı bir başlangıç yapan Red Bull’un V6 motorunu "referans/en güçlü" motor olarak belirledi ve takımın gelişimini dondurdu. Red Bull bu karara sert şekilde itiraz etse de FIA sonucunu değiştirmedi.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Audi F1 patronu Mattia Binotto, mevcut sistemin açmazlarını şu sözlerle eleştirdi: "Benim düşünceme göre bu sistemin en büyük sınırı, performansı sadece pist üstünde ölçmesidir.”

“Araç konusunda genel avantajlara sahip olan bir takım, motorunun tam potansiyelini sonuna kadar kullanmamayı göze alabilir.”

“Örneğin Mercedes'in daha yüksek potansiyele sahip bir motoru olması mümkündür, ancak araç avantajı sayesinde zaten önde olduğu için bu motoru sınırlarına kadar zorlamaya ihtiyaç duymamış olabilir. Eğer durum buysa, bu sayede fazladan bir güncelleme hakkı da elde etmiş olabilirler.”

“Bu yüzden yönetmeliğin bu açıdan yeniden düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. ADUO'nun ilk baştaki amacı bu değildi; hedef gerçekten geride kalanlara yardımcı olmaktı, bir güç ünitesinin gerçek potansiyelini değerlendirmeyi zorlaştırmak değil."

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Formula 1'e yeni giren Audi, aslında bu sistemin kurulma nedenlerinden biriydi. Alman üretici ilk motorunun rakiplerinden çok geride kalmasından endişe duyduğu için bu "güvenlik ağı" kuralı getirilmişti.

Audi motorları beklendiği gibi rakiplerinin bir adım gerisinde olsa da makul bir başlangıç yaptı; şu an acil yardıma ve güncellenme hakkına ihtiyaç duyan asıl tarafsa Honda oldu.

FIA'nın verilerini sorgulamadığını ancak kuralın felsefesinden saptığını belirten Binotto, sözlerine şöyle devam etti: "Sonuçlar konusunda, FIA tarafından yapılan çalışmayı sorgulamıyorum. Her ölçüm sisteminin kaçınılmaz olarak getirdiği sınırlamalara rağmen, değerlendirmelerini yapmak için gerekli tüm aletlere ve verilere sahipler.”

“Ancak ADUO'nun ilk baştaki asıl amacını hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konu ilk tartışıldığında konsept bir tür güvenlik önlemiydi: Eğer bir üretici, araç geliştirmeye çok az izin verilen bir kural döngüsünün başında çok gerilerde kalırsa, bu dezavantajı beş yıl boyunca taşıma riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Bu da ‘performans yakınsaması’ kavramını doğurdu: Daha geride olanların aradaki farkı kapatması için daha büyük bir şans tanımaya karar verildi ve ADUO sistemi geliştirildi.”

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ADUO sistemindeki asıl tartışma yaratan konu şu: FIA, takımların V6 motorunun liderden ne kadar geride olduğuna bakarak (%2'lik her dilim için) bir güncelleme hakkı veriyor. Ancak bu hakkı kazanan üreticiler, sadece V6 motoru değil, elektrik ve hibrit bileşenler dahil neredeyse tüm motor ünitesini kökten yenileyebiliyor.

Bu durum, üreticilerin V6’nın gücünü bilerek alt seviyelerde tutup, hibrit sistemleri radikal şekilde geliştirerek genel motor performansını artırmalarına yol açıyor. Böylece ADUO sisteminden sürekli yeni geliştirme hakları kazanmaya devam ederken, güç ünitesinin en kritik noktaları aceleye gelmeden güncellenebiliyor. Bu da günün sonunda büyük performans sıçramaları meydana getiriyor.

FIA, ADUO kurallarını yazarken daha fazla faktörü hesaba katmak istediğini ancak üreticilerin sadece V6 gücünün kıstas alınması yönünde ısrar ettiğin belirtiyor.

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