Binotto'dan, Audi'nin F1 çalışmalarını 'hızlandırması' bekleniyor

Bu hafta başında Audi, takım CEO'su Andrea Seidl ve başkan Oliver Hoffmann'ın takımdan ayrıldığını ve eski Ferrari takım patronu Binotto'nun her ikisinin de yerine 1 Ağustos'ta takıma katılacağını duyurdu.

Audi F1'e girişini iki yıl önce duyurmuştu, ancak Sauber grubunu tamamen devralma sürecini hızlandırmasına rağmen, İsviçre merkezli takıma entegrasyonu umulduğu kadar sorunsuz gitmedi.

Geçmişte otomobil üreticileri sık sık F1 takımlarının işleyişine fazla karışmakla suçlanırken, Binotto'nun geniş kapsamlı sorumlulukları eski Ferrari takım patronuna tam yetki verecek gibi görünüyor.

Alunni Bravi, "Audi'nin devralınmasından itibaren, F1 projesinin hızlandırılmasına ihtiyaç vardı."

"Hedeflerimiz açık ve Binotto'nun karar alma sürecinde tam yetkiye sahip olmasını istiyoruz."

Alessandro Alunni Bravi, Takım Temsilcisi, Stake F1 Takımı Kick Sauber, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Mattia'nın doğrudan Audi AG CEO'su Gernot Dollner'e rapor veren net bir liderliğe sahip olmasının içinde bulunduğumuz durumu daha da hızlandırmamıza yardımcı olacak bu yeni sürecin önemli bir işareti olduğunu düşünüyorum." dedi.

Binotto'nun kendisine rapor verecek bir takım patronu getirmesi beklenirken Alunni Bravi, İtalyan'ın farklı bir rol üstlenmesi istense bile daha fazla yönetim değişikliği için tam desteğe sahip olduğunu söyledi.

Alunni Bravi, "Mattia'nın takımın lideri olduğu açık ve elbette kendi yönetim ekibini kuracaktır."

"Mattia, ben de dahil olmak üzere Audi'deki herkesin tam desteğine sahip. Formula 1'de kanıtlanmış bir geçmişe ve 25 yılı aşkın engin bir deneyime sahip. Özellikle teknik konularda çok yetkin, kendini kanıtladığı bir kariyere sahip."

"2026 ve sonrasına yönelik yapımıza rehberlik edebilecek tüm özelliklere sahip." şeklinde konuştu.