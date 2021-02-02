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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Sonsuz bir zamanım yok, bunu biliyorum"

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Binotto: "Sonsuz bir zamanım yok, bunu biliyorum"
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Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, sonsuz bir zamana sahip olmadığının farkında olduğunu söyledi. Bu yüzden, ekibin doğru adımları atmak için çok çabaladığını belirtti.

Ferrari geçen yıl tarihinin en zorlu yıllarından bir tanesini geçirdi ve sezonu ancak altıncı sırada tamamlayabildi.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto bu süreçte sık sık eleştirilirken, takımdaki koltuğunun pek de sağlam olmadığı düşünülüyor.

2021 için galibiyet hedeflemenin zor olduğunu söyleyen Binotto, sonsuz bir zamana sahip olmadığını kabul ediyor.

Binotto şöyle konuştu: “Gelecekte takımda değişiklik yapma planımız yok."

"Sonsuz zamanımın olmadığını biliyorum ve önümüzdeki sezonlarda takımın başarılı olması gerektiğinin tamamen farkındayım."

"Geçen sezon pek çok açıdan çok gergin ve zor bir sezon geçirdik. Sonuçlara baktığımızda ve takımın yetenekleri göz önüne alındığında ortaya çıkan yetersiz bir tabloydu. Takımlar Şampiyonası'nda altıncılık bizim için çok kötü bir sonuç."

"Takım 1980'den beri hiç bu kadar kötü bir performans göstermedi. Yine de geçen sezon geleceğe çok fazla yatırım yaptık."

"Rekabetçi olmak ve gelecekte yeni bir galibiyet dönemi başlatmak için sağlam bir temel oluşturmaya çalışıyoruz."

 

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Editör Kemal Şengül

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