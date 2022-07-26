Binotto yineledi: "Leclerc sorun yaşamadı"

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Ferrari pilotu Charles Leclerc, pazar günü gerçekleştirilen yarışı lider götürürken aracının kontrolünü kaybetmiş ve kaza yapmıştı.

Leclerc öncesinde Max Verstappen'le keyifli bir savaşa girmiş ancak yerini korumayı başarmıştı. Eğer kaza yapmasaydı, bu mücadele yarış sonuna kadar devam edebilirdi.

Binotto, sözlerine yarışı değerlendirerek başladı ve şöyle dedi: "Yarış, iyi bir tempo yakalayıp, lastikleri etkili şekilde kullanmamıza ve aşınmayı önlememize rağmen planımıza göre gitmedi."

"Tüm bu alanlarda bence Red Bull'dan biraz daha iyiydik çünkü ilk 15 turun ardından Charles iyi bir tempo yakalarken, Max tur başına 0.2-03 saniye yavaştı."

"Sonuç olarak Verstappen, pite erken girmek zorunda kaldı ve biz de ilk bölümü uzatmayı başardık. Fakat sonrasında Charles hata yaptı. Bazen böyle şeyler olabiliyor, tıpkı bazen bizim teknik sorunlar yaşamamız gibi."

"Bütün bunların durumu zorlaştırdığını söyleyebilirim ama durumu tersine çevirmeyi başarırsak, galibiyetin getirdiği mutluluk daha da artacak."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Taraftarlar, Ferrari ve Leclerc'in ta maksini söylemesine rağmen Monakolu pilotun pedal sorunu yaşadığı konusunda ısrar ediyor.

Binotto, bunlarla ilgili, "Bu bir sürücü hatasıydı. Gaz pedalıyla ilgili konuşma, aracı vurduktan sonra yaşandı çünkü aracı geri vitese geçirip, lastik bariyerlerden çıkmaya çalışıyordu."

"Ayrıntı vermek istemiyorum ama aracın motorunun gaz pedalına tepki vermediğini söyleyebilirim. Bu da bariyerlere vurduktan sonra olan bir şey. Yani yaptığı hatayla ilgisi yoktu." dedi.

Ferrari'nin eleştirildiği noktalardan birisi de podyum mücadelesi verirken Carlos Sainz'ı pite almalarıydı.

Binotto, "Doğru şekilde hareket ettiğimize eminiz. Lastikler birkaç tur sonra tempo kaybetmeye başlayacaktı."

"Orta hamurla finiş görmeye çalışmak çok riskli olurdu. Ayrıca o noktada 5 saniyelik cezası vardı ve gerekli fark yaratmak için yeterli tempoda değildi."

"Pit stoptan sonra en hızlı turu attı ve o bir puan da bizim için bonus oldu. Genel olarak bunun en güvenli ve en doğru karar olduğuna inanıyoruz."

Ferrari şimdi iki şampiyonada birden ciddi orada geride kamış durumda.

Binotto, "Elbette yaklaşımınızı her zaman geliştirmeli ve her zaman hatalarınızdan dersler çıkarmalısınız. Yavaş yavaş geliştiğimizi ve iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Fakat bir kez daha çok hızlı ve rekabetçi bir araca sahip olduğumuzu kanıtladık. Bu yüzden bugünü geçmişte bırakmalı ve Macaristan'a hazırlanmalıyız." dedi.