Binotto: "Yer etkisi döneminin problemleriyle yeniden karşı karşıyayız"

Haberi dinle

Barselona'daki testlerin ikinci günü de geride kalırken bazı takımlar, aracın düzlüklerde belirli bir hıza ulaştıktan sonra süspansiyonun yukarı aşağı zıplaması gibi bir problemle karşılaşmış durumdalar. Türkçe bir karşılığı bulunmayan bu probleme İngilizcede "porpoising" denmekte. Dalgalanma olarak da aktarılabilir.

Bu tabir, Formula 1'de 40 yıla yakın süredir kullanılmamaktaydı. Bu sorun en son 1982'de sonlanan son "yer etkisi çağında" görülüyordu. Ortaya çıkışı ise -hava basıncındaki bir değişiklik veya zeminin yere çarpmasıyla hava akışı aniden durmadan önce- düzlüklerde hızlanırken aracı daha fazla aşağı çeken zemin bastırma kuvvetinden dolayı gerçekleşmekte.

Bu gerçekleştiğinde, yani araç aşağı çekildiğinde, ani bir yere basma gücü kaybı gerçekleşiyor, bunun sonucunda da araç yeniden yükseliyor. Bu döngü sürekli tekrarlanıyor.

Dalgalanma sürücüler için rahatsız edici olmakla birlikte asıl sorun yüksek hızlı virajlarda. Bu virajlarda aracın bir anda yere basma gücü kaybetmesi daha ciddi problemlere yol açabilir.

Ronnie Peterson, Mario Andretti and Colin Chapman, on Andretti's Lotus 79 Ford Fotoğraf: Motorsport Images

Bazı takımlar bu sorundan etkilenmiş durumdalar. Binotto, CFD analizleri ve rüzgar tünellerindeki çalışmaların ardından bazı takımların bu sorunla karşılaşmayı beklediklerini öne sürüyor.

Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Ferrari takım patronu, "Çoğumuzun bu problemi hafife aldığını düşünüyorum. Araçlar pistte beklediğimizden daha çok sıçramaktalar."

"Araçları yer etkisiyle donattığınızda, durum değişiyor. Bu herkes için bir öğrenme süreci."

Binotto, tabanı biraz yükseltmenin dalgalanmadan kurtulmalarını sağlayabileceğini de ekliyor.

Ancak durum burada biraz karışmakta, nitekim yeni kurallarla birlikte yere olabildiğince yakın olmak daha iyi performans veriyor. Böylece sorun tekerrür etmiş oluyor.

Binotto, “Bunu çözmenin oldukça basit olabileceğini düşünüyorum” dedi. "Performansı optimize etmek için aracın performansından en iyi şekilde yararlanarak zıplamadan kaçınmamız gerek."

"Bir aşamada sorunu çözeceğimize eminim. Peki bu ne kadar sürecek? Çözümü en kısa sürede bulan takımlar sezon başlarken avantaja sahip olacaklar."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo, iki gündür ciddi sorunlar yaşayan takımlardan birisi. Dalgalanma sorununun takımı en çok etkileyen durumlardan biri olduğuna inanılıyor.

Takım patronu Fred Vasseur, Bahreyn'deki testlere kadar sorunu çözebileceklerine dair umutlu ve Binotto'nun sorunu çözmenin avantaj sağlayabileceğine dair görüşlerine de katılmakta.

"Bazı faktörleri simülatörde veya rüzgar tünelinde anlayamıyoruz. Çoğu takım aynı sorunla karşı karşıya"

"Bu sorunu çözmek en büyük sorunumuz değil, fakat bunu yaparken zamanı verimli kullanmak işin püf noktası. Takımın ne kadar hızlı tepki vereceğini ilk yarışlarda göreceğiz."