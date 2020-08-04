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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Yeni yapılanma, teknik işlerden uzaklaşmamı sağladı"

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Binotto: "Yeni yapılanma, teknik işlerden uzaklaşmamı sağladı"
Ekleyen:
4 Ağu 2020 10:17

Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, takım yapılanmasında yaptıkları son değişiklik ile teknik departmandaki sorumluluklarından uzaklaşabildiğini söyledi.

Geçen sene Ferrari teknik direktörlüğünden takım patronluğuna yükselen Binotto, bu süreçte Maranello'daki tüm bölümler arasında denge kurmaya çalıştı ve zaman zaman sıkıntılar yaşadı.

Ferrari'nin 2020'ye kötü başlamasının ardından takım içerisinde yeni bir yapılanmaya gidildi ve bu kapsamda performans geliştirme adlı bir bölüm kuruldu.

Bu değişiklikler sayesinde Binotto, doğrudan teknik konularla ilgilenmekten uzaklaştı ve Ferrari'nin ilerlemesini sağlayacak diğer işlere odaklanabilecek.

Binotto, "Kendimizi organize etmemiz, teknik bölümün yeniden organize olduğundan emin olmamız biraz zaman aldı. Bunu bir günde yapamazsınız."

"Ancak artık bunu yapmış durumdayım. İnsanları doğru role getirdik, doğru işi yapabilmeleri için sorumluluklar verdik. Artık teknik direktörlük işini yapmayacağım. Bunu başkaları yapacak."

"Onların açık hedefleri var. Onlar başarmaları gereken hedeflere odaklandılar ve heyecanlılar."

"Benim de çok fazla şey yapmam gerekiyor. Onları gözlemlemem ve isteneni verebilecekleri doğru pozisyonda tutmam gerekiyor." dedi.

 

Ferrari Başkanı John Elkann, geçen hafta yaptığı açıklamada Binotto'nun arkasında olduklarını ve 2022'den önce kazanmayı beklemediklerini söylemişti.

Kendisine verilen destek için Binotto, "Bu kesinlikle zor bir görev ancak aynı zamanda büyük bir onur, bunu unutmamalıyız."

"Geriye dönüp bakarsanız, rekabetçi sezonlarımız oldu. Bugün artık rekabetçi değiliz ancak gelecekte bu durumu tersine çevirebileceğimizden eminim."

"Yönetim kurulu üyelerinin, başkanımızın ve CEO'muzun desteğini almak önemli. Aynı vizyonu, aynı hedefleri paylaşıyoruz. Biraz sabırlı olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu işi düzeltmek için sihirli değneğimiz yok. Bu yüzden yapılması gerekenleri yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Takımın teknik departmanından feragat etmenin ne kadar zor olduğunun sorulması üzerine Binotto, "Günün sonunda önemli olan, tüm şirketi yönetmek. Scuderia çok büyük, bu açıdan bütün işlerle oldukça yoğun oluyorsunuz. Her şeyi yapmak için yeterli zaman yok." dedi.

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Editör Abdullah Çelik

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