Binotto: “Yeni kurallarla güç dengesi hemen değişmeyecek”
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yeni kurallara rağmen güç dengesinin hemen değişeceğini düşünmüyor.
Kasım ayı başındaki Amerika GP hafta sonunda, 2021'de yürürlüğe girecek olan yeni kurallar resmen duyurulmuştu.
Formula 1'i oldukça büyük kural değişiklikleri bekliyor ve pek çok kesim bu değişikliklerin mevcut güç dengesini değiştirmesini bekliyor.
Ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kısa vadede önemli değişiklikler beklenilmemesi gerektiğini savunuyor.
Binotto, bir sonraki sezon sadece en iyi takımların aynı anda 2020 ve 2021 araçları üzerinde çalışabileceğini ve bunun da onlara avantaj getireceğini söyledi.
Binotto, “Yeni kurallar, Formula 1'in beş yıl boyunca istikrarlı şekilde kalmasını sağlayacak. Ama 2021'de diğerlerinden daha fazla kaynağa sahip olan takımlar avantajlı olacak.”
“Bu, 2020'de herkesin yeni proje üzerinde çalışmak için ek fona sahip olmadığını gösterecek. 2021'de ortaya çıkacak senaryo, bugün gördüğümüzden kesinlikle çok farklı olmayacak.”
“Yeni kurallara geçtikten sonraki üç yıl içinde mümkün olan en yüksek hız seviyesine ulaşacağımızdan ve liderler ile diğerleri arasındaki farkın azalacağından eminim.”
“Kısacası Liberty Media'nın, takımların performansını yakınlaştırma amacına gerçekten ulaşabiliriz. Ancak bu hemen olacak bir şey değil.” dedi.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Binotto: “Yeni kurallarla güç dengesi hemen değişmeyecek”
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