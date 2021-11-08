Binotto: "Yeni güç ünitemiz, şampiyona gidişatı için önemli rol oynadı"

Meksika GP'sini beşinci ve altıncı sırada tamamlayan Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın güçlü performansı sayesinde Ferrari, markalar şampiyonasında McLaren'i geçerek üçüncü sıranın sahibi oldu. İki takım arasındaki fark 13.5 puan.

Konu hakkında konuşan Binotto, "Öncelikle performans olarak daha iyi bir hafta sonu geçirmeyi beklediğimizi söyleyebilirim ancak genel olarak takımın aldığı sonuç olarak bugün gayet iyi bir sonuç aldık."

"İki sürücümüz de iyi bir şekilde ortak hareket ettiler. Takım stratejisine geldiğimizde, Gasly'yi yakalamak için elimizden geleni yaptık ancak bunu başaramadık."

"Şampiyonada ise şu an üçüncü sıradayız. McLaren'in 13.5 puan önündeyiz ve sezonun bitimine dört yarış var. Bu nedenle hâlâ zorlu bir mücadele içerisindeyiz. Ancak an itibariyle, en azından 13.5 puan farkla üçüncü sıradayız, ki hâlâ kapanabilecek bir fark."

"Brezilya'da neler olacak göreceğiz. Umarım bugünkü performansımızın daha sağlamını Brezilya'da ortaya koyabiliriz." dedi.

Ferrari cephesinde, İtalyan takımdaki çaylak sezonunu geçiren Sainz, sezon boyunca güçlü bir performans ortaya koydu ve sürücüler şampiyonasında da, Ferrari'de deneyimli olan takım arkadaşı Leclerc ile kafa kafaya ilerliyor.

Öte yandan McLaren cephesinde Lando Norris, inanılmaz bir sezon geçiriyor olsa da Daniel Ricciardo, Monza'daki galibiyetine rağmen sezonun ilk yarısında zayıf bir performans göstermişti.

Bu performansların, McLaren'i geride bırakmakta belirleyici olup olmadığı hakkında konuşan Binotto, "Kesinlikle. İki iyi sürücünüz olması, markalar şampiyonası için çok önemli."

"Bence Carlos'un getirdiği puanlara baktığınızda bunun bir faktör olduğu açık bir şekilde görülüyor, bu da çok önemli bir şey. Onu Ferrari koltuğu için seçtiğimiz sırada onun ne kadar güçlü bir sürücü olduğunu biliyorduk."

"Yarışta her zaman güçlü performanslar ortaya koyup puanlar aldı ve markalar şampiyonası için de iyi puanlar getirmişti; özellikle ana hedeflerimizden birinin markalar şampiyonası olduğu göz önüne alındığında bu durum bizim için çok önemliydi. Bu nedenle o, gerçekten çok iyi bir iş yapıyor."

"Aynı zamanda bu sene birkaç hafta sonunda büyük şanssızlıklar yaşadık - özellikle Monaco ve Macaristan'da. Bu nedenle fark daha da büyük olabilirdi. Bu yüzden de bu mücadelede Ricciardo'yu suçlayamazdım, bence bunu yapmak yanlış olurdu." dedi.