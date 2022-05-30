Binotto: "Yaşananları gelişim için bir fırsat olarak görmeliyiz"

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Ferrari, Monako GP sıralama turlarında ilk çizgiyi aldı fakat pazar günü işler değişti ve alınan yanlış kararlarla Red Bull avantajlı konuma geldi.

Sergio Perez, pitler sayesinde liderliği alırken, Charles Leclerc dördüncü sıraya kadar geriledi. Sonuç olarak Ferrari, hafta sonundan istediği sonuçla ayrılamadı.

Binotto, pazar günkü yarışın ardından şöyle konuştu: "Yarışa iki araçla birden ilk çizgiden başlıyorsanız ve yarışı kazanamıyorsanız, bu bir şeylerin sizin için ters gittiğini gösterir. Sanırım birkaç kötü karar verdik ve bedelini fazlasıyla ödedik.

"Bu sonuç elbette bizi üzdü. Charles'ın hislerini ben de paylaşıyorum, çok üzgündü çünkü lider giderken bir anda dördüncü oldu. Onun için üzgünüm çünkü bu yarış onun ülkesindeydi, bu yüzden kendisi için özellikle önemli bir yarıştı."

"Elde ettiğimiz bu sonuç, strateji ve karar aşamasında bazı hatalar yaptığımızı gösteriyor."

"Her şeyi analiz etmeliyiz ve elbette bunu yapacağız. Bence yarışın o noktasında Red Bull'un geçiş lastiklerindeki hızını hafife aldık. Charles'ı pite bir tur önce veya bir tur sonra çağırabilirdik... Belki de pistte kalmalı, yağmur lastikleriyle sürmeye devam etmeli ve ardından kuru zemin lastiğine geçmeliydi."

"Hatalar olabilir fakat bunlardan ders çıkarmak, bunların neden olduğunu anlamaya çalışmak gerekiyor ve şimdi bu sürece başlayacağımıza eminim."

Binotto, Carlos Sainz'ın da trafik yüzünden geride kaldığını söyledi.

"Yarışın sonucunu doğrudan etkileyen unsurlar arasında, iki pilotumuzun da pitten sonraki turunda trafikte kalması da vardı. Bu durum muhtemelen Carlos'un galibiyetine mâl oldu."

"Dediğim gibi hatalar olabilir fakat bunlardan dersler çıkarmak ve bunu gelişim için bir tür fırsat olarak kullanmak önemli."

"Bakü ve Kanada'da yapılacak arka arkaya iki yarış öncesinde, bu yarışta olanları ayrıntılı olarak analiz edeceğiz."