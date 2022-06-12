Binotto, yaşanan sorunlarla ilgili konuşmak için erken olduğunu düşünüyor

Haberi dinle

Leclerc bir motor arızası nedeniyle yarış dışı kalana kadar pole pozisyonundan başladığı yarışı lider götürmekteydi, ancak son üç yarışta ikinci kez benzer bir sebepten ötürü hafta sonunu puansız kapattı.

Ferrari'nin yaşadığı tek sorun bu değildi, yalnızca birkaç tur önce de Carlos Sainz fren arızası nedeniyle yarışa veda etmişti. Takım daha sonra Sainz'ın hidroliklerinde bir problem olduğunu açıkladı.

Bunun yanı sıra müşteri takımları da bazı sıkıntılar yaşadılar. Haas pilotu Kevin Magnussen, tıpkı Leclerc gibi bir motor arızası sonucu yarışa veda eden isimler arasındaydı.

Yarışın ardından konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, yaşanan sorunlar hakkında herhangi bir ayrıntı vermek için çok erken olduğunu söyledi.

Binotto, "Neler olduğunu analiz etmemiz ve iyice anlamamız gerekiyor, iki araçta da farklı sorunlar yaşadık. Carlos'un hidrolik sistemine bakacak ve umarım sorunu tam anlamıyla tanımlayacağız."

"Charles'ın yaşadığı sorun ise kesinlikle motorla ilgili, dumanlar her şeyi anlatıyor. Bunun geçmişte yaşadığımız bir şey olduğunu sanmıyorum. Ancak her ihtimali hesaplıyor ve müşterilerimize ne olduğuna da bakıyoruz."

“Sadece telemetri verileriyle net bir cevap bulabileceğimizi düşünmüyorum. Bileşenler Maranello'ya geri gönderilecek ve takım mümkün olan en kısa sürede sorunları anlamaya ve düzeltmeye çalışacak."

“Sorunların kaliteye mi, dayanıklılığa mı, başka herhangi bir şeye mi bağlı olup olmadığını henüz bilmiyorum ancak bu kadar çok problem yaşamamız endişe verici."

"Güç ünitesinin yeniden tasarımı açısından harika bir iş çıkardığımızı biliyorum. Bunun aynı zamanda yeni parçalar açısından hala çok az deneyime sahip olduğumuzu ortaya çıkardığını, dolayısıyla dayanıklılık açısından halen ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, limps back to the pit trailing smoke Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari'nin Bakü'deki tek sorunu dayanıklılık değildi. Kötü bir start alan Leclerc henüz ilk virajda liderliği kaybederken, yarıştaki tek pitinde de problem yaşadı.

Binotto, "Bence pit stoplar çok iyi gitti, lastikler çok kısa sürede araca takıldı."

"Hemen yeşil ışık yaktık çünkü sistem hızlıydı, ancak hem ön hem de arka kriko herhangi bir nedenden ötürü açıktı. Bağlantılı mıydılar, arka kısım önden mi kaynaklanıyordu, yoksa tam tersi miydi bilmiyorum."

“Bu, bakmamız gereken bir şey ve henüz bir cevabımız yok. Red Bull'un da çok benzer bir sorun yaşadığını olduğunu gördü. Pit yolundaki konumundaki asfalt ısı nedeniyle çok hasar gördü. Bunun bir sebep olup olmadığını henüz bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse şu anda net bir cevap yok, ama bakmamız gereken şeyler var." dedi.

Pozitif noktalara da değinen Binotto, en doğru stratejileri uyguladıklarını ve her iki Red Bull pilotu da yola devam ederken hızlı karar verip Sanal Güvenlik Aracı altında Leclerc'i pite aldıklarını söyledi.

Binotto, "VSC sırasında takımın çok hızlı tepki verdiğini düşünüyorum. Charles'ı çağırdık çünkü pite çok yakındı."

“Çok ama çok keskin karar aldık, pilotlar da aldığımız kararlara gayet iyi tepki verdiler. Pistte bir şekilde avantaj edindiğimizi düşünüyorum. Aslında önümüzde çok uzun bir yarış vardı, lastikleri yarışın sonuna kadar korumamız gerekiyordu."

"Sert hamurda lastik aşınması çok azdı, dolayısıyla yarış sonuna kadar gidebilseydik en doğru kararı almış olacaktık, ama belli ki buna verecek cevabımız yok."

"Verileri en kısa sürede alacağız ve eminim ki herkes yarışın nasıl biteceğine dair bir tahminde bulunmak için verilere bakacak. Ancak kendimizi çok güçlü hissettik, güçlü bir lastikle kesinlikle öndeydik. Charles da aracın davranışından çok memnundu." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull puan tablosunda farkı ciddi anlamda arttırmaya devam ederken, Binotto buna odaklanmadığı konusunda ısrarcı.

Binotto, "Bence kendimize ve yarış hafta sonlarımızdan en iyi şekilde faydalanmaya odaklanıyoruz. Her zaman kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz."

"Halen zirveye çıkabileceğimiz bir boşluk mevcut, bunun farkındayız. Son yarışlarda bazı problemlerimiz oldu ancak sadece kendimizi geliştirmeye ve yarıştan yarışa odaklanmaya odaklanıyoruz."

"Bugün için tek endişem takım tarafında eksik olduğumuz noktalardı, bunun yanında birtakım dayanıklılık sorunları da yaşadık. Charles'ın startı mükemmel değildi, pit stopta sorun yaşadık, son yarışlarda farklı sorunlar yaşadık."

"Diğerlerine odaklanmadan ilerlemeye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Diğerlerinin de sorunları olduğundan veya her zaman doğru seçimleri yapmadıklarından oldukça eminim, ama bunu umursamıyoruz. Kendimize önem veriyor ve kendimize odaklanıyoruz. Hepsi bu." dedi.