Binotto: "Her yarışta bu kadar geri kalmayacağız"

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Ferrari bu sezon çoğu yarışta zafere ortak olmuştu ancak Spa’da takımın Red Bull’u yenme şansının çok az olduğunu gördük.

Max Verstappen, gride 14. sıradan başlamış 17 saniye farkla yarışı kazanmıştı, Perez'in ikinciliğiyle de takım bu sezon dördüncü kez duble yapmış oldu.

Ferrari, hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc'in yarış boyunca lastik aşınmasıyla mücadele ettiğini ve Red Bull ile rekabet edemediğini gördü. Sainz yarış sonunda Verstappen'den 26 saniye gerisinde üçüncü sırada yer alırken, Leclerc fren kanalında bir vizör parçası sıkışması ve erken bir pit stop yapması nedeniyle altıncı sırada yer aldı.

Takım patronu Binotto’ya performansın piste özel ve diğer performanslardan farklı olması için beklentiniz yüksek miydi sorusu soruldu ve Binotto "Bence bu konuda umut yoktu."

"Bu hafta sonu Red Bull ile aramızda büyük bir fark vardı. Geriye dönüp baktığımda, farklı bir pist türü olan ve yüksek yere basma kuvveti gerektiren Macaristan'da biraz daha hızlı olduklarını düşünüyorum."

"Genel olarak, bence bugün Red Bull, genel verimlilik açısından sahip olduğumuza kıyasla daha hızlı bir araç çünkü Spa, aerodinamik ve güç ünitesi açısından verimliliğe ihtiyaç duyulan bir yer."

"Ama bundan daha fazlası, incelememiz gereken lastik aşınması durumu var. Bu açıdan bizden daha güçlüler. Dolayısıyla bunun aykırı bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Bize kıyasla umduğumdan daha hızlılar. "

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Yenilgi, Ferrari'nin şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe vurdu. Leclerc sürücüler sıralamasında üçüncü sıraya düştü ve şu anda Verstappen'in 98 puan gerisinde, Red Bull ise takımlar sıralamasında avantajını 118 puana çıkardı.

Leclerc, yarıştan sonra bu pozisyondan şampiyonluğu kazanmanın "son derece zor" olacağını kabul etti, ancak Binotto, Spa'da Red Bull ile aradaki büyük farkın, gelecek şeyler için bir işaret olmadığından emindi.

Binotto, "Bugün gördüğümüz fark, sonraki yarışlarda göreceğimiz fark değil."

"Bence Spa uzun bir pist olduğu için her zaman aradaki mesafeyi artırıyor ve verimlilik konusunda ne zaman ufak bir avantajınız olsa, böyle bir pistte büyük fark yaratıyor.

"Yani evet, sonraki yarışlarda daha yakın olmayı umuyoruz. Hala biraz daha hızlı bir araca sahip olduklarına inanıyorum. Ancak lastik aşınmasının bugünün performansını en çok etkileyen unsur olduğunu düşünüyorum."

"Bunu anlamalı ve mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışmalıyız çünkü sonraki yarışlar için de önemli olacak." dedi.

Çeviri: Berkay Topuk