Binotto: "Yaşadığımız şey kriz değil, sadece bir fırtınanın ortasındayız"

Ferrari, Belçika'da çok zor bir hafta sonunu geride bıraktı ve orta gruptaki pek çok takımdan daha yavaştı.

Bir noktada Alfa Romeo bile Ferrari'den daha iyi gözüktü Özellikle düzlükler Ferrari için oldukça zordu.

Mattia Binotto, yarışın ardından Ferrari'nin durumunu şöyle yorumladı: "Yaşadığımız şey için 'kriz' kelimesini kelimesini kullanmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Bizim için zor geçen sezonda kesinlikle çok kötü bir sonuç. Bunun olacağını biliyorduk, kış testlerinde gördük. Sonrasında parçalar donduruldu ve aracı geliştirmek imkansız hale geldi."

"Sabretmeliyiz. Geleceğe hazırlandığımızı ve bir gelecek inşa ettiğimizi biliyoruz. Bir fırtınanın ortasında olduğumuza hiç şüphe yok. Bir krizde değiliz, bir fırtınanın ortasındayız. Rotamızı biliyoruz ve ilerlemeye, geleceğe doğru bakmaya devam etmeliyiz."

"Bugünkü sonuca gelirsek, sonuç ortada. Elbette çok hayal kırıklığı yaratıyor, söylenecek çok az şey var. Bu, güç ve aerodinamik verimlilik gerektiren bir pist ve şu anda ikisinde de geride olduğumuzu gizlemenin anlamı yok."

"Taraftarlarımızı anlıyoruz, çok üzgünüz, ilk kendimiz ve sonra da onlar için üzgünüz. Aslında olan şey, tüm motor üreticilerinin kaybettiği gibi, gücünü kaybetmiş bir aracımız olması. Biz diğerlerinden daha fazla kaybettik. Geçen yıl motor kısmen aracın sınırlarını telafi ediyordu, ancak bu yıl durum böyle değil. Aracın sınırları ortaya çıkıyor. Bu noktada gelişmemiz gerektiği açık."

Bu durumdan kimin sorumlu olduğu sorusuna Binotto, "Hepimiz bu durumun sorumluluğunu üstleniyoruz. Takım patronundan Maranello'da çalışanlara kadar herkes sorumlu. Hepimiz aynı gemideyiz. Takım fırtınanın ortasında fakat birbirimize kenetleniyoruz. Kriz yok, gerginlik yok. Her birimizde acı ve hüsran var. Ama bu hüsranı, tepkiye ve kararlılığa dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum" yanıtını verdi.

Monza hakkında da konuşan Binotto, "Sorumluluklarımız ortada. Zor bir dönemdeyiz, ancak ne yapıldığına ve ne yapmak istediğimize bakmalıyız. Bugün olduğu gibi bir yarışın ardından, sonraki hafta gücün kesin olarak lazım olacağı bir piste gitmek zor olacak. Kolay bir pist değil. Sıralama modunu yasaklayan yeni bir teknik direktif var. Sıralama turlarındaki dengeyi nasıl değiştirebileceklerini merak ediyorum. Monza için özel bir paket getireceğiz. Fakat kendimizi kandırmanın yararı yok. Bu aşamada araçtan en iyisini almalıyız. Ancak Belçika'da kimlere karşı savaştığımız kabul edilemez." dedi.