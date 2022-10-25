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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Binotto: "Yarışta Red Bull seviyesinde değiliz"

Ferrari patronu Mattia Binotto, yarış temposu anlamında Red Bull kadar iyi olmadıklarını kabul ediyor.

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Binotto: "Yarışta Red Bull seviyesinde değiliz"
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Ferrari, COTA'da bu yıl bir kez daha sıralama turlarında hızlı görünse de, yarış temposu anlamında Red Bull'un gerisinde kaldı.

Charles Leclerc üçüncü olurken, Carlos Sainz ilk turdaki temasla yarışa veda etti.

Yarışın ardından konuşan Binotto, hafta sonlarını şöyle özetledi: "Açıkçası yarışın ardından karışık duygular içindeyiz."

"Carlos kendi hatası olmaksızın ilk turun ardından yarış dışı kaldı. Charles ise harika bir yükseliş gerçekleştirdi ve podyuma kadar yükseldi."

"Şampiyonluğu kazanarak kurucularını en iyi şekilde anan Red Bull'a kıyasla yarışta tempo eksikliği yaşıyoruz."

"Önümüzdeki hafta Meksika'dan itibaren onlara zor anlar yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz."

"Haliyle önümüzdeki sezon bizi bekleyen yeni zorluklara hazırlanmak için de sıkı şekilde çalışıyoruz."

Yarışta büyük hayal kırıklığı yaşayan Sainz ise odağının Meksika GP olduğunu söylüyor.

Sainz, "Yarışın ardından söyleyecek pek bir şey yok."

"Araçta büyük hasar olduğu için yarışa devam edemedik. Bu gerçekten üzücü çünkü iyi bir tempoya sahip olacağımızı ve bizi ilginç bir yarış beklediğini hissediyordum."

"Fakat önüme bakmayı ve Meksika'ya odaklanmayı tercih ediyorum."

"Bu sezona ara vermek kolay değil ama sonuna kadar devam edeceğiz." dedi.

 

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