Binotto: "Yarışta daha iyi olacağız"

Haberi dinle

Bu yıl tek turda en hızlı takım olan Ferari, Meksika'da beklenenin aksine geride kaldı ve bu yılki en kötü hafta sonunu geçirdi.

Carlos Sainz beşinci olurken, Charles Leclerc yaşadığı problemlerden ötürü yedinci sırada yer alabildi.

Sıralama turları sonrası konuşan Binotto, "Leclerc'in aracıyla ilgili verilere henüz bakmadık ama son turunun son kısmında DRS'nin çalışmadığı ortada."

"Meksika zor bir pist, hava yoğunluğu az, tutuş az; ayrıca güç ünitesi tarafında da işler farklı çalışıyor, burada turbo verimliliğini kaybediyorsunuz, her şey daha kritik bir noktaya geliyor. Yine de tüm bunlar bu pistin değişmez bir parçası, bir bakıma karakteristik özelliği."

Sıralama turlarının bu kadar yakın geçmesini bekleyip beklemediği sorusuna Binotto, "Yakın bir seans olacağını ilk bölümde anlamıştık. Carlos'un yaptığı en iyi sektörlere bakarsak ve bunları bir araya getirirsek, bence ilk çizgi ulaşılabilirdi."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Erik Junius

"Ancak temel zorluk zaten bunları bir araya getirmekte."

"İkinci bölümde iki pilotumuz da zorlandı. Bu başkalarının başına gelebilirdi fakat bizim başımıza geldi."

"Yine de bugün sıralama turlarında iyi bir potansiyelimiz vardı ve yarın iyi bir yarış çıkarmak için bunu kullanacağız."

"Sıralama turları hem yakın hem de güzeldi fakat artık sayfayı çevirmeli ve yarını düşünmeliyiz." cevabını verdi.

Binotto, yarışın nispeten daha sorunsuz geçeceği görüşünde.

"Bence yarış bu kadar karmaşık geçmeyecek. Daha dolu depoyla çalışıyorsunuz, virajlarda daha yavaş gidiyorsunuz, araç daha ağır oluyor, yani dinamikler farklı."

"Bugün bıçak sırtında gibiydik. Bence yarınki yarış çok sıkı geçecek ve oldukça keyif verici olacak."

"Seçtiğimiz ayarların hem lastikleri doğru sıcaklığa getirmek hem de yarışta lastik aşınmasını yönetmek için en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Mercedes'in hızı bizimle aynı, bence ayar anlamında doğru seçimi yaptık. Yarış yapılacak ve asıl geçeceğini göreceğiz."