Binotto, yarış kontrolün daha hızlı karar alması gerektiğini düşünüyor

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Yuki Tsunoda, 49. turda pitten çıktığı an kaza yaptı ve araç pistin en kritik noktalarından birinde kaldığı için Güvenlik Aracı piste girdi.

Güvenlik aracı esnasında pite giren yarış lideri Carlos Sainz pist üstü pozisyonunu kaybetti ancak lastik avantajı kazandı. Bu avantaja rağmen Max Verstappen'i geçemeyen Sainz yarışı ikinci sırada tamamladı.

Sainz'ın pite girişi oldukça bıçak sırtındaydı, nitekim yarış lideri pit girişine yaklaşırken Güvenlik Aracı kararı henüz verilmişti ve Ferrari ani bir çağrı ile pilotunu pite çağırmak durumunda kaldı.

Binotto, kaza ile Güvenlik Aracı kararı arasındaki gecikmeden dolayı şikayetçi.

Motorsport-Total.com'a konuşan Ferrari takım patronu, "Güvenlik Aracı kararının çok geç alındığını düşünüyorum. Karar alınırken, Carlos son virajdan önceki uzun düzlüğün hemen sonundaydı."

"Onu pite almak için sadece bir saniyemiz vardı, neyse çok hızlı karar verdik. Aksi takdirde Carlos çok zor bir durumda kalacaktı. Bu da şunu gösteriyor: yarış kontrolün daha iyi karar vermesi gerekiyor." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Güvenlik Aracı sayesinde kolay bir pit yapan ve galibiyet mücadelesinin bir parçası olmayı başaran Ferrari, Sainz'ı Lewis Hamilton'a karşı savunma yapması için zaten pite almayı düşündüğünü söyledi.

Binotto, "Çok yakın bir mücadele izleme ihtimalimiz vardı."

"Hamilton'a savunma yapması gerekebilirdi, bunun için de çok hızlı olması, en azından 1.17.4 seviyesinde turlar atması gerekiyordu. Dolayısıyla bir karar vermeliydik: pistte mi kalacaktık, yoksa pite mi girecektik?"

"Son güvenlik aracı periyodu olmasaydı yarışın nasıl sonuçlanacağını söylemek zor." dedi.

İlk yarış galibiyetini bir kez daha kaçıran Sainz, o hafta sonu pistteki en hızlı araca sahip olduğuna inandığını düşündüklerinde, durumun "acı verdiğini" söylüyor.

DAZN F1'e konuşan İspanyol pilot, "En hızlı araca sahipken kazanamamak daha da çok acı veriyor."

"Memnun değilim, memnun olamayacağım kadar yakındık. Özellikle yarış boyunca elde ettiğim tempo çok iyiydi."

"Çok rahattım, neredeyse tüm yarışta Max'tan daha hızlıydım."