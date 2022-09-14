Binotto: "Yakında Mick ile oturup geleceğini konuşacağız"

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Alman pilot, beklenenin aksine 2022 yılına pek iyi başlayamadı ve özellikle ilk yarışlarda Kevin Magnussen tarafından gölgelendi.

Britanya ve Avusturya GP'leriyle çıkışa geçen genç sürücü, Haas'ın bu yılki istikrarsız performansının da etkisiyle düzenli olarak puan almakta zorlandı.

Geride kalan 16 yarışın ardından Magnussen'in 22 puanına karşı sadece 12 puana sahip ve yakında takımdan gönderilebileceği konuşuluyor.

İddiaya göre Schumacher, Ferrari sürücü akademisinden de çıkarılacak ve bundan ötürü sezon sonunda F1'den ayrılabilir.

Ancak Binotto, henüz bir karar almadıklarını söyledi ve genç sürücünün programda kalma ihtimali olduğunu belirtti.

Binotto, "Ferrari Sürücü Akademisi, takımımızın çok önemli bir ayağı ve bu programa büyük yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

"Büyük yetenekler yetiştirmenin, geleceğe odaklanmanın ve Ferrari için en iyi isimleri bulmaya çalışmanın önemli olduğuna inanıyoruz."

"Sezon başında da söylediğimiz gibi, Mick'in bu sezon kendini geliştirmesi çok önemli."

Mick Schumacher, Haas F1 Team, in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Birkaç yarış sonra Mick'le oturacağız ve sezonun değerlendirmesini yapacağız. Bunu da Haas ile birlikte yapacağız."

"Sonrasında onun geleceği için en iyi kararı alacağız." dedi.

Binotto, takımın yedek pilotu Robert Shwartzman'dan övgüyle bahsetti ve gelecekte onu F1'e getirebileceklerini ima etti.

"Robert harika bir sürücü. Ne zaman F1 aracı sürse gerçekten çok hızlı görünüyor."

"Elbette F3 ve F2'de harika olup F1'de yeterince iyi olmayan sürücüler vardır."

"Fakat Robert bunun tam tersi. F3 ve F2'de kesinlikle harikaydı ama F1'de de çok çok güçlü ve şu anda herhangi bir yarış koltuğuna sahip olmaması onun için üzüntü verici."

"Bu sezon simülatörde çok çalıştı ve takımın mevcut aracı geliştirmesine büyük katkı sağladı."

"Bence bir sürücü olarak kendini geliştirdi, becerilerini geliştirdi ve bugün bir yıl öncesine göre olgunlaştı."

"Bu yüzden de yarış koltuğunu hak ettiğini düşünüyorum."

"Şu anda bunun çok zor olduğunu biliyoruz ama umarım gelecekte gerçekleşebilir."

Görünüşe bakılırsa Ferrari, Mick'le yollarını ayırması halinde Haas koltuğu için Antonio Giovinazzi'yi düşünüyor.