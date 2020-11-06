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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Wolff'tan nefret etmiyorum, sadece rakibiz"

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Binotto: "Wolff'tan nefret etmiyorum, sadece rakibiz"
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Yardımcı Editör: Roberto Chinchero
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Mercedes’ten Toto Wolff’la ilişkilerinin nefretten ziyade rekabete dayalı olduğunu söyledi.

Binotto ve Wolff bu senenin başında, Maranello merkezli takımın 2019 güç ünitesinin yasallığı araştırması sonucunda FIA ve Ferrari’nin vardığı gizli anlaşma konusunda epeyce tartışmıştı.

Wolff özellikle Binotto’nun tüm takımların teknik yönlendirmelerdeki değişikliklerden etkilendiği konusundaki sözlerine tepki göstermişti.

Wolff: “Tamamen uydurma başka bir hikaye daha, teknik yönlendirmelermiş... Güç üniteleri konusunda açık regülasyonlar var.”

Wolff aynı zamanda belirli kişilerin kararları yüzünden Ferrari’nin bu sene zorluklar çektiğine üzüldüğünü söylemişti.

Wolff: “Belki takım içinde verilen bazı kararlardır, belirli kişiler tarafından verilen.”

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Fakat dışarıdan Mercedes ve Ferrari takım patronları arasındaki ilişki çok gergin görünse de, Binotto aralarında bir gerginlik bulunmadığını söyledi.

Sky Itallia tarafından Wolff’la ilişkisi sorulduğunda Binotto: “Birbirimizden ‘nefret’ mi ediyoruz?”

“Sportmenlik açısında benim ana rakibim ve senelerdir kazanıyor. Ama nefret değil.”

“Bir saygı ve onu yenme isteği var, ama sadece Toto ve Mercedes’i yenmek olarak değil. Ferrari’yi yeniden hak ettiği yere, zirveye taşıyabilmek için.”

Binotto kış arasında FIA ve Ferrari arasında yapılan sözleşmede gizli saklı bir yön olmadığını söyledi ve eğer rakip takımlar geçen sene Ferrari’nin güç ünitesinden hoşnut değilse şikayet kapısının o zaman da herkese açık olduğunu hatırlattı.

Binotto: “Geçen sene hiç bir rakibimiz bize karşı bir şikayet belgesi vermedi. Sezon sonrasında yapılanlar ise FIA’nın inceleme ve analizlerini, biz 2020 sezonu aracımızı geliştirmeye odaklanmışken devam ettirme isteğinden kaynaklandı.”

“O yüzden bir anlaşmaya vardık: Geleceğe odaklanalım ve kurallardaki gri bölgeleri aydınlatmak için birbirimize yardımda bulunalım. Ve açıklık gereken yerlere açıklık getirdik.”

“Anlaşma gizliydi çünkü öyle olması gerektiği barizdi. Herkese motorumuzu mu gösterseydik?”

“Şu ana kadar Formula 1’de kimsenin bunu yaptığını ve gelecekte de yapacağını düşünmüyorum.”

“ ‘Gri’ alanlar hususunda da, yeni direktifler gelmeden 2019 sezonu boyunca öyleydi ve direktifler de bizim sayemizde verildi.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari , Mercedes
Editör Jonathan Noble

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