Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak son anlarda aracının kontrolünü kaybetti ve önce bariyerlere, sonrasında ise sağ taraftaki duvara çarptı.

Temasla birlikte araçta büyük hasar olduğu görüldü ve vites kutusunda sorun olup olmadığıyla ilgili endişelere yol açtı. Çünkü eğer vites kutusu değişirse, beş sıra grid cezası alacak.

Konu hakkında konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Elbette endişeleniyoruz ama şu anda ne durumda olduğunu kontrol ediyoruz."

"Neler olduğunu bilmek için henüz çok erken. Bu yüzden mekanikerlere ve mühendislere, vites kutusunu kontrol etmeleri için zaman vermeli ve önümüzdeki saatlerde neler olacağını görmeliyiz." dedi.

Binotto, 2019 yılından sonra ilk pole pozisyonlarını almalarını beklemediğini kabul ediyor.

"Pole pozisyonunda olmayı beklemiyorduk, aslında bu kadar hızlı olmayı beklemiyorduk. Yani bizim için tüm bunlar beklenmedikti."

"Perşembe gününden sonra aracın performansından ve sürücülerin yakaladığı güvenden oldukça memnun kaldık. Carlos'u bu kadar hızlı ve araca daha fazla güvenirken görmek de güzeldi."

"Bugün daha iyisini yapabileceğini biliyor ve bir şekilde biraz hayal kırıklığına uğramış durumda.."

"Doğrusu pole pozisyonunda olduğumuz için değil, aracın genel performansından ötürü mutluyuz. Tabii ki pole pozisyonu da çok önemli. Şimdi vites kutusuna bakacağız ve yarın neler olacağını göreceğiz."

"Geçen yılki performansımıza bakarsanız, bunun ileriye doğru büyük bir adım olduğunu görebilirsiniz. Bunun çok özel bir pist olduğu doğru, ancak yine de belirli bir yere basma gücüne ihtiyacınız var. Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum."

Yarışı kazanıp kazanamayacakları sorusuna, "Bence çok zor olacak. İyi pozisyonlardayız ama pit stoplar önemli olacak."

"Max çok hızlı. Eminim bize zor anlar yaşatacak. Fakat sadece o değil, arkadaki herkes aynı şeyi yapacak." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images