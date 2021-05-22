Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''
Formula 1 / Monako GP Haberler

Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, vites kutusunda hasar olup olmadığını görmek için biraz araştırma yapmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Ancak son anlarda aracının kontrolünü kaybetti ve önce bariyerlere, sonrasında ise sağ taraftaki duvara çarptı.

Temasla birlikte araçta büyük hasar olduğu görüldü ve vites kutusunda sorun olup olmadığıyla ilgili endişelere yol açtı. Çünkü eğer vites kutusu değişirse, beş sıra grid cezası alacak.

Konu hakkında konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, "Elbette endişeleniyoruz ama şu anda ne durumda olduğunu kontrol ediyoruz."

"Neler olduğunu bilmek için henüz çok erken. Bu yüzden mekanikerlere ve mühendislere, vites kutusunu kontrol etmeleri için zaman vermeli ve önümüzdeki saatlerde neler olacağını görmeliyiz." dedi.

Binotto, 2019 yılından sonra ilk pole pozisyonlarını almalarını beklemediğini kabul ediyor.

"Pole pozisyonunda olmayı beklemiyorduk, aslında bu kadar hızlı olmayı beklemiyorduk. Yani bizim için tüm bunlar beklenmedikti."

"Perşembe gününden sonra aracın performansından ve sürücülerin yakaladığı güvenden oldukça memnun kaldık. Carlos'u bu kadar hızlı  ve araca daha fazla güvenirken görmek de güzeldi."

"Bugün daha iyisini yapabileceğini biliyor ve bir şekilde biraz hayal kırıklığına uğramış durumda.."

"Doğrusu pole pozisyonunda olduğumuz için değil, aracın genel performansından ötürü mutluyuz. Tabii ki pole pozisyonu da çok önemli. Şimdi vites kutusuna bakacağız ve  yarın neler olacağını göreceğiz."

"Geçen yılki performansımıza bakarsanız, bunun ileriye doğru büyük bir adım olduğunu görebilirsiniz. Bunun çok özel bir pist olduğu doğru, ancak yine de belirli bir yere basma gücüne ihtiyacınız var. Yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum."

Yarışı kazanıp kazanamayacakları sorusuna, "Bence çok zor olacak. İyi pozisyonlardayız ama pit stoplar önemli olacak."

"Max çok hızlı. Eminim bize zor anlar yaşatacak. Fakat sadece o değil, arkadaki herkes aynı şeyi yapacak." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''

Önceki haber

Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!

1s
2
Formula 1

Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"

19 dk
3
Formula 1

Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur"

1s
4
Formula 1

Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''

40 dk
5
Formula 1

Bottas: "Son turda pole pozisyonu mücadelesi verebilirdik"

1s
Son Haberler
Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"
F1

Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"

19dk
Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''
F1

Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''

40dk
Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur"
F1

Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur"

1s
Bottas: "Son turda pole pozisyonu mücadelesi verebilirdik"
F1

Bottas: "Son turda pole pozisyonu mücadelesi verebilirdik"

1s
Alonso: "Yeterli hıza sahip değildik"
F1

Alonso: "Yeterli hıza sahip değildik"

1s
Son Videolar
Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
5s

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur" Monako GP
Formula 1

Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur"

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de! Monako GP
Formula 1

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!

Canlı Anlatım: Monako GP sıralama turları Monako GP
Formula 1

Canlı Anlatım: Monako GP sıralama turları

Çok Okunanlar Bugün

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!

Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"

Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur"

Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''

Bottas: "Son turda pole pozisyonu mücadelesi verebilirdik"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Son turda pole pozisyonu mücadelesi verebilirdik"

Horner: "Verstappen, Hamilton'ı rahatsız ediyor"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen, Hamilton'ı rahatsız ediyor"

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc lider, Ferrari 1-2!

Son Haberler

Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Vites kutusunun durumunu görmek için birkaç saat gerekiyor"

Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Kırmızı bayrak çıkana kadar her şey plana uygun gidiyordu''

Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Umarım vites kutusunda hasar yoktur"

Bottas: "Son turda pole pozisyonu mücadelesi verebilirdik"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Son turda pole pozisyonu mücadelesi verebilirdik"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.