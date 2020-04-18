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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel'le sözleşme imzalamak için sezon sonunu beklemeyeceğiz"

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Binotto: "Vettel'le sözleşme imzalamak için sezon sonunu beklemeyeceğiz"
Ekleyen:
, Editör
18 Nis 2020 09:21

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel'le olan durumun kısa süre içerisinde netliğe kavuşmasını ümit ediyor.

Ferrari'de Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020'nin ardından sona erecek ve ne yapacağı konusunda çok fazla spekülasyon var.

Vettel perşembe günü katıldığı tele konferansta gelecek yıl da Ferrari'de kalacağının sinyallerini vermiş ve anlaşmanın ilk yarış öncesi gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da yeni anlaşma için sezon sonuna kadar beklemeyeceklerini söyledi.

F1News'e konuşan Binotto, "Kimse verilen bu aradan hoşlanmaz. Özellikle pilotlar hiç hoşlanmaz. Sonuçta yarışmak için yaşıyorlar ve onların hayatları ile tutkuları bu. Yarışmayı ne kadar özlediklerini biliyorum."

"Sebastian'ın da yarışmak istediğini hissediyorum ve yarışlar yarın yapılsa daha iyi olurdu!"

"İşini seviyor ve bu sevgi, onu Ferrari için çok değerli kılıyor. Onunla görüşmeler devam ediyor, sözleşmenin imzalanmasını için sezon sonuna kadar beklemeyeceğiz. Hem onun hem de bizim için net olmak çok önemli."

"Sebastian'ın iyi durumda olduğunu, tamamen yarışmaya odaklandığını ve inanılmaz derecede motive olduğunu görebiliyorum. Beklentileri karşılaması gerektiğini biliyor. Bu sezon Vettel’in kariyeri için çok önemli bir yıl."

"Belki de 2019'da Charles'ın performansı onu biraz şaşırttı. Şimdi takım arkadaşının neler yapabileceğini kesin olarak biliyor. Hem kış boyunca hem de kış testlerinde iyi şekilde hazırlandı. Bence geçen yıl neden beklenen performansı gösteremediğini anladı."

"Kış testlerindeki sonuçlar, 2020 aracının ona geçen yıldan daha iyi uyduğunu gösteriyor." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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