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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Binotto: "Vettel'in yarışını strateji değil, attığı spin bitirdi"

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Binotto: "Vettel'in yarışını strateji değil, attığı spin bitirdi"
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 18:50

Scuderia Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel'in yarışını mahveden durumun yapılan strateji değil, Alman pilotun attığı spin olduğunu söyledi.

Yarış startının hemen ardından ilk virajda sağ arka lastiğini çime kaptıran ve spin atan Sebastian Vettel, ilk turda son sıraya kadar geriledi. Alman pilot yarışı puan barajının dışında, 12. sırada tamamladı.

Vettel, alınan sonucun sebebini strateji hatasına yormuş olsa da Ferrari takım patronu Mattia Binotto, strateji ile ilgili bir sorun olmadığını ve sorunun tamamen Vettel'in attığı spin ile alakası olduğunu söyledi.

Binotto açıklamalarında şunlara değindi: "Diyelim ki Mercedes bizden daha güçlü ve Verstappen de yarışta bizi geride bırakıyor, yani şu anda alabileceğimiz en iyi sonuç dördüncülük. Bence bugünkü yarış Charles'ın yükselmesi açısından çok iyiydi."

"İlk turun altından fark sadece 0.1 saniyeydi ve dördüncü sıraya kadar yükselmişti. Bugünkü yarışta tempoyu yeniden yakaladık, en azından dünkü sıralamalara göre. Dün, daha yumuşak olan lastiklerle zorlandık, temiz bir turda onları kullanamıyorduk."

"Yarışta hiç istenmeyen pozisyonlar içerisindeydik ancak bugünkü tempomuz, şu anda bulunduğumuz duruma göre gayet iyiydi."

"Hızlı virajlarda çok fazla zaman kaybediyorduk, bunu hem geçen hafta sonu hem de bu hafta sonu gördük. Tek koltuklu araçlarda önemli olan şey, doğru dengeyi yakalamak. Bugünkü hava koşulları ve kullandığımız lastik ile beraber doğru dengeyi bulduk, bu da bizim biraz daha zorlamamıza izin verdi ve o virajlarda biraz daha hızlı olmamıza yardımcı oldu, sonucunda da Charles'ın iyi bir tempoya sahip olmasına neden oldu."

"Diğer taraftan Sebastian'ın gruba olan inancını kaybettiğini düşünmüyorum. Sıralamalarda kötü bir zaman geçirdi ve iki yarışta birden araçtaki özgüvenini bulamadı. Başlangıçta lastiğinin çime değmesi ile beraber kontrolü kaybetti ve spin attı."

"Dürüst olmak gerekirse stratejiler hakkında denilecek fazla bir şey yok. İdeal fırsatın geleceğini birkaç tur öncesinde gördük ki Raikkonen'e karşı yerini kaybedeceğini biliyorduk, ancak şunu da biliyorduk ki bu yeri çok kolay bir şekilde kazanabilirdi."

"Buna ek olarak Charles'ın ilerleyişine de yardımcı olacaktı. Genel olarak takım açısından doğru kararı aldık ve Sebastian'ı cezalandırdığımızı düşünmüyoruz. Kimi'ye kaybettiği pozisyonu anında geri kazandı, eğer bunu yapmasaydık geç pit ile Kvyat'ın önüne geçemezdi, çünkü Kvyat da oldukça hızlı gidiyordu, ve daha sonrasında da Sainz'a karşı erken pit yaptı."

"Yarışını, starttaki spini etkiledi ve bu da önemli olan kısımdı, stratejisinin bu durumla hiçbir alakası yok."

"Kendi açımızdan, Sebastian'a yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Barcelona, Silverstone'dan farklı bir pist, bence bu da yaşanan ilk değişim. Pisti gayet iyi biliyor, farklı bir aerodinamik yük var ve şartlar da farklı olacak. Eğer şasinin değişimi Seb'e özgüven verecekse, o zaman bunu yaparız."

"An itibariyle güçlü bir yanımız yok, bu sebeple lastik yönetimi de yapamıyoruz. Sıradaki pist Barcelona ve anında buraya odaklanmış durumdayız. Şartlar çok farklı olacak ancak lastik yönetimi açısından bir avantajımız olacağını söylememin doğru olduğunu düşünmüyorum."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

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