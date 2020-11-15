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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Binotto: "Vettel'in podyuma çıkması önemliydi"

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Binotto: "Vettel'in podyuma çıkması önemliydi"
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Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, kendisinin gelmediği Türkiye GP'de pilotlarının aldığı sonuçlardan memnun oldu.

Gelecek seneki çalışmalara odaklanmak isteyen Binotto, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelmeyerek fabrikada çalışmaya devam edeceğini söylemişti.

Binotto Türkiye'ye gelmedi ve onun yerine Laurent Mekies takıma liderlik yaptı. Heyecan dolu yarışta Sebastian Vettel 3. olarak bu sene ilk defa podyuma çıkarken onu takım arkadaşı Charles Leclerc takip etti.

Yarış sonrasında Zoom üzerinden konuşan Binotto, "Dünkü sıralamaların ardından bugün böyle bir yarış çıkarıp sonuç almak kesinlikle harikaydı."

"3. ve 4. olduk. Hatta daha iyisi olabilirdi ancak evet, mutluyuz. Charles'ın startı harika değildi, bu yüzden çok fazla pozisyon kazanmak zorunda kaldı."

"Dün lastikleri sebebi her ne olursa olsun çalıştıramadık. Bu yüzden yarışa odaklandık. Pist üstündeki koşullar dünkü kadar kötü değildi ancak genel olarak Cuma günün ardından rekabetçi olabileceğimizi biliyorduk. Bugün en azından dünkü gibi kötü değildik ve bir şekilde rekabetçi olabildik."

"Sebastian için çok mutluyum. Onun için podyum çok önemliydi. Onun için zor bir sezon oluyor. En azından sezon sonunda araç içerisinde daha rahat hissetmeye başladı. Artık daha iyi iş çıkarıyor. Bugün iyi bir sonuç aldı. Çok, çok iyi kalktı, çok istikralıydı, iyi performansa sahipti, lastiklerini iyi idare etti, pozisyonlarını korumayı başardı. Son turda çok iyi iş çıkardı çünkü fırsatı kullandı. Onun için harikaydı. Üçüncü oldu ve Perez'e çok yakındı. Onun için mutluyum. Geride daha üç yarış var. Umarım gelecek yarışta da iyi iş çıkarırız."

"Charles harika iş çıkardı, 16. sıradan 4. sıraya yükselmeyi başardı. Bugün çok iyi sürdü. Çok hızlıydı. Bazı hataların bedelini ödedi. Startta yaptığı hatanın bedelini ödedi, yarış içerisinde sürerken yaptığı hataların bedelini ödedi."

"Çok hızlıydı. Hataları olmasaydı kesinlikle son pozisyonu daha iyi olabilirdi. Ancak genel olarak onun için faydalı bir yarış oldu çünkü tüm hafta sonunu, özellikle yarışı yeniden değerlendirdiğinde gelecek için ders çıkaracak. Genel olarak çok hızlıydı. O harika bir pilot." dedi.

 

Ferrari bu sene 3. ve 4. sıra ile en iyi sonucunu Türkiye'de almış oldu. Bu sayede Ferrari, takımlar şampiyonasında öndekilerle farkı bir miktar kapatmış oldu.

Binotto, "Açıkçası bir şekilde iyi işler çıkarıyor olmak Ferrari için çok önemli. Aracı geliştirdiğimizi biliyorduk ve son yarışlara bakarsanız, yarıştaki pozisyonlarımız artık daha iyi. Araç daha istikrarlı ve daha hızlı."

"Bu sonuçları almak harika çünkü gelişiyor olmamız gelecek sene için harika bir şey. Gelecek yarışlar için sabırsızlanıyoruz. Aynı zamanda takımlar şampiyonası açısından da önemli. Şampiyonada mücadele devam ediyor, bu sonuçlar cesaret verici."

"Fabrikadaki insanlar aracın zayıf yönleri üzerinde çalışıyor ve onları çözmeye çalışıyor. Gelecek sene için çalıştığımız bu dönemde, bu sonuçları alıyor olmak daha fazla cesaretlenmemizi sağlıyor." dedi.

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Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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