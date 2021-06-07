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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel'in Azerbaycan'da ikinci olmasından memnun olduğunu dile getirdi.

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'den 2020 yılı sonunda ayrıldı ve bu yıl Aston Martin takımıyla mücadele ediyor. Özellikle takımdaki son iki yılında beklentileri karşılamakta zorlanan Vettel, Aston Martin'le henüz altıncı yarışında ikinci oldu ve podyuma çıkmayı başardı.

Vettel, eski takımı Ferrari adına yarışan Charles Leclerc'i pist üstünde geçmeyi başardı ve 11. sıradan başladığı yarışta dokuz sıra birden yükseldi.

Vettel'in bu performansı büyük beğeni toplarken, Alman pilotun güçlü performansı Ferrari takım patronu Mattia Binotto'dan da övgü aldı.

Binotto, Sky İtalya'ya verdiği demeçte, "Bu, kesinlikle özel bir yarıştı. Seb'in ikinci olmasından ötürü de mutluyuz, ikinci olmayı hak etti."

"Ferrari taraftarları olarak onun aldığı sonuçtan ötürü mutlu olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bununla beraber Binotto, pole pozisyonundan başladıkları yarışta ön tarafta kalamadıkları için pek mutlu görünmedi.

Binotto, "Kendi yarışımız iyi geçmedi. Biraz hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyoruz. Tempomuzun, eğer önümüz açıksa o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Fakat yumuşak lastikleri daha iyi anlamamız gerekiyor çünkü ilk bölümde bira zorluk yaşayacağımızı biliyorduk ve belki de beklediğimizden biraz daha zordu."

"Bununla beraber harika bir sıralama turları geçirdik ve arka arkaya ikinci pole pozisyonumuzu alıp, sezon başından beri ilk kez şampiyona üçüncülüğüne çıktık."

"Yani takip ettiğimiz yön kesinlikle doğru ve kesinlikle bu hafta sonuyla alakalı bazı olumlu noktalar var." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Kemal Şengül

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