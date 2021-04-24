Binotto, Vettel hakkında söylediklerini hatırlamıyormuş

Vettel, 2020’nin sonunda Ferrari’den, takımın en başarılı üçüncü sürücüsü konumunda ayrılmıştı. Ancak, geçtiğimiz sezon görülen kadarıyla, İtalyan takım ve Alman pilotun ilişkileri geri dönülemeyecek kadar kötüye gitmişti.

Ferrari, 2020 sezonu başlamadan önce, 2021 sezonunda Vettel’le devam etmeyeceklerine karar vermişti ve bunun ardından, Alman pilot geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamladı.

İtalyan takım, Vettel yerine Carlos Sainz Jr.’la yollarına devam etme kararı aldı ve sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sinde, Sainz da, Charles Leclerc de puanlı bitiş yaptılar. Binotto ise bu yarıştan sonra sonunda güvenebileceği iki sürüsü olduğunu söyleyerek, Vettel’e gönderme yapmıştı.

Binotto, Sky İtalya'ya konu hakkında şöyle konuşmuştu: ‘’Sürücülerimizle çok mutluyum, sonunda ikisine de güvenebildiğim için çok mutluyum.’’

‘’Motivasyon da çok önemli, sadece sürücülerin değil, takımın da büyümesini istemek önemli.’’

Ancak Imola’da, bu yorumları sorulan Binotto, kaçamak bir cevap verdi.

‘’Ne söylediğimi veya kastettiğimi tam olarak hatırlamıyorum.’’

‘’Ancak Carlos’un sürüşünden ve davranışlarından mutluyuz.’’

Yarışa başlamadan önce ve yarış esnasında biraz zorlansa da, Emilia Romagna Grand Prix hafta sonu da, Pazar günkü yarışı beşinci sırada bitiren Sainz için güçlü bir hafta sonuydu.

İspanyol sürücü, öncelikle sıralamaların üçüncü bölümüne kalmayı başaramadı, yarışta ise birçok kez çakıl havuzuna girerek hatalar yaptı.

Ancak Sky F1’e konuşan Sainz, Ferrari’deki genel hayatından memnun olduğunu ve buna 10 üzerinden 9 puan vereceğini söyledi.

Sainz, ‘’İyi bir dokuz puan verirdim. Şu anda hayatımdan ve olduğum yerden çok mutluyum.’’

‘’Bu takımın kesinlikle bir parçası gibi hissediyorum. Evimde hissediyorum, İtalya’da keyifliyim, 10 puana çok yakın. Sadece kazanmayı özlüyorum. Galibiyet hissi, 10 puanlık bir his.’’ dedi.