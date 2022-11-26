Binotto: "Vettel'in başarısızlığında takımın da payı vardı"
Ferrari takım patronu Mattia Binotto, kendi döneminde yolların ayrıldığı Sebastian Vettel'in başarısızlığında kendilerinin de payı olduğunu düşünüyor.
Kötü geçen 2014 sezonunun ardından Red Bull macerasına nokta koyan Vettel, idolü Michael Schumacher'in adımlarını takip etmek ve kırmızı tulumlarla şampiyon olma hayalini gerçekleştirmek için Ferrari ile anlaştı.
2017 ve 2018'de Lewis Hamilton ile girdiği şampiyonluk mücadelelerini kaybeden Vettel'in 2019 sezonundan itibaren takımla arası bozulmaya başladı ve 2020 sezonu başlamadan önce sezon sonu yolların ayrılacağı kendisine bildirildi.
Son iki seneyi Aston Martin'de geçirdikten sonra emekliye ayrılan Vettel, birkaç kez "Ferrari'de şampiyon olamama sebebi" olarak kendisini gösterdi. Bu yorumları değerlendiren Mattia Binotto, tek suçlunun Vettel olmadığını düşünüyor.
Binotto da Vettel'in değerlendirmesine katılıyor ancak başarısız olanın sadece Vettel değil, takım ve sürücü olduğunu vurguluyor.
PlanetF1'e konuşan Binotto, "Vettel yorumlarında bazı açılardan haklı, nitekim Ferrari'ye katıldığında çok hırslıydı, hedefi Ferrari ile şampiyonluk kazanmaktı, kendisiyle birlikte bizim de hayalimiz ve hedefimiz buydu."
"Şampiyonluğa ulaşamaması onun için olduğu kadar takım olarak bizim için de bir başarısızlık oldu. Çok yaklaşmıştı, özellikle 2017 ve 2018'de fırsatımız oldu, ancak değerlendiremedik.
"Eğer nihai hedefiniz şampiyonluksa ve bu hedefe ulaşamazsanız bu bir başarısızlık olarak nitelendirilebilir." dedi.
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