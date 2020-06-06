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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel, Mercedes'e giderse mutlu oluruz"

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Binotto: "Vettel, Mercedes'e giderse mutlu oluruz"
Ekleyen:
, Editör
6 Haz 2020 06:29

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin Sebastian Vettel'le yollarını ayırmasının sebebini açıklarken, Mercedes'e gitmesi halinde mutlu olacağını belirtti.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2015'te katıldığı İtayan ekipten sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

MARCA ile özel röportajında Binotto, çeşitli konulara değindi.

Ferrari patronu, "Sebastian'la devam etmiyor olmamızın pek çok nedeni var. Ferrari, Sebastian'ı bir sürücü ve kişi olarak seviyor. Takımımızın ve projemizin bir parçası, bu yüzden kolay bir karar değil. Seb bizim ilk seçeneğimizdi ve sonra COVID-19 geldi. Bu kurallardan bütçe sınırına kadar pek çok şeyi değiştiren bir durumdu. Durumun vizyonunu değiştiren şeylerdi. Yeni araç gibi ileriye dönük şeyler 2022'ye ertelendi. İç değerlendirmeler yapmak zorunda kaldık, zordu ve bunu yapmayı seçtik." dedi.

Vettel'e motive edici olmayan kısa vadeli bir sözleşme önerdikleri iddiasına Binotto, "Hayır, bu doğru değil. Basit şekilde durum değişti. Yeni bir döngüye giriyoruz ve görünüşe bakılırsa bu vizyon, zamanlama açısından onun vizyonuyla örtüşmedi. Bu, teklifin türü ya da süresiyle ilgili bir konu değildi." yanıtını verdi.

Binotto, Vettel'in koltuk bulamamasının F1 için kötü olacağını da itiraf etti. Ancak Mercedes'e geçmesi halinde memnun olacağının altını çizdi.

"Evet, bu bir kayıp olacak. Çünkü onu seviyoruz ve takdir ediyoruz. Gelecek yıl için bir yer bulması çok önemli. Bunu Mercedes'te bulabileceğine dair söylentiler duyuyorum. Onun için  mutlu olurum, gerçekten."

Vettel şimdi takımdan ayrılacağını bilerek 2020 sezonunu geçirecek.

Vettel'in bencilce davranma ihtimalinden korkup korkmadığı sorusuna Binotto, "Seb harika bir adam. Sorumluluk duygusu olan harika bir profesyonel ve eminim Ferrari'de takım için en iyisini elde ederek, yılı iyi bir pozisyonda bitirmek istiyor. Bu yüzden herhangi bir kötü davranış beklemiyorum." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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