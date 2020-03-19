Binotto: "Vettel takımda kalmak istiyorsa, ilk yarışlarda güçlü bir performans göstermeli"

Ferrari geçen yıla Sebastian Vettel ve Charles Leclerc ikilisiyle başladı. Ancak ikili yıl boyunca zaman zaman sorun yaşadılar.

Brezilya'daki temasla durum daha da kötü bir hal aldı.

Formula 1'in resmi internet sitesine konuşan Binotto, Brezilya'dan sonra durumun netliğe kavuştuğunu söylüyor. Ancak takım emirlerini gelecekte kullanmaya devam edebileceklerine inanıyor.

“Geçen yıl olan şey her ikisi için de önemliydi. Kendilerinden ne beklediğim konusunda onlarla görüştüm ve durumu netliğe kavuşturduk."

"Takımın çıkarları en büyük önceliktir ve kilit nokta takımlar şampiyonluğudur."

"Birbirleriyle yarışmaları serbest, ama bu takım takımın çıkarları doğrultusunda takım emri uygulamayacağımız anlamına gelmiyor."

“Onlar akıllı ve zeki iki adam, birbirlerini daha iyi tanımaya başladılar. Geçen sene sadece Brezilya'da değil, takım emirlerini yönetmeye çalıştığımız Rusya'da da sorunlar vardı. Bu, bize tartışma fırsatı verdi ve açık bir şekilde tartıştığınız zaman, birbirinizi daha iyi tanımaya başlıyorsunuz."

"Bence bir takım olarak kendi aramızda, sürücüler arasında daha fazla güven oluşturduk. Bu da 2020'de bize yardımcı olacak. ”

Yeni sözleşme Vettel'in elinde

Öte yandan Vettel'in sözleşmesi sezon sonunda doluyor ve Ferrari'nin Vettel/Leclerc ikilisini takımda tutup tutmayacağı tam bir muamma.

Lewis Hamilton'ın ismi takım için anılsa da, Ferrari'nin ilk tercihi Vettel gibi görünüyor.

Binotto, yeni sözleşme konusunda Vettel ile görüşmeye başladıklarını, ancak nihai sonuç için daha fazla vakit gerektiğini söyledi.

İtalyan takım patronuna göre her şey Vettel'in elinde.

“Yeni anlaşma konusunda görüşmeye başladık. Bunu yakın zamanda ele almamız çok önemli. Sezon sonuna bırakacağımız bir şey değil."

"Durumun hem onun ve hem de Ferrari için mümkün olan en kısa sürede netlik kazanması önemli olacak. Tartışmalar devam ediyor ve umarım yakında noktalanacak."

“Çok iyi durumda ve tamamen odaklanmış halde. İyi bir iş yapması gerektiğini biliyor. Kariyeri için önemli bir an, çünkü sezon başında yapabileceği her şey yeni sözleşme için önemli olacak."

"Her şey onun elinde. Bu yüzden çok motive olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl onun için önemliydi ve açıkçası Charles'ın performansı onu şaşırttı."

"Artık durum böyle değil, kıyas noktasının neresi olduğunu biliyor ve ne yapması gerektiğini biliyor. Bu yüzden kış boyunca kendini çok iyi hazırladığını düşünüyorum. Kış aylarını geçen yıl neyin yanlış gittiğini anlamaya ve bu yıl daha iyisini yapacağından emin olmaya çalışarak geçirdi."

"SF1000 Vettel'e daha uygun olmalı"

Vettel geçen yıl Ferrari SF90'a uyum sağlamakta zorlandı ancak Binotto, SF1000'in Vettel için daha iyi bir araç olduğunu söyledi.

“Bence en azından Barcelona'daki ilk belirtilerden sonra onun için daha iyi olmalı."

"Bunu söylüyoruz, ancak büyük sürücülerin en iyi yeteneklerinden birisi, sahip oldukları araca adapte olabilmeleri ve araçtan en iyi şekilde faydalanabilmeleridir.

"Bizim açımızdan bakarsak, her iki sürücünün de bunu başarmalarını sağlamak için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Binotto ayrıca Leclerc'in de baskıyı en iyi şekilde yönetebileceğine inanıyor.

"Charles kış aylarında çok iyi hazırlandı ve tıpkı Sebastian gibi bunu testlerde göstermeye başladı."

"Charles, büyük takımlardaki ikinci yılın daha fazla zorluğa sahip olduğunu biliyor ama o kadar çabuk öğrenen bir çocuk ki, baskıyı en iyi şekilde yönetebileceğinden hiçbir şüphem yok."

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