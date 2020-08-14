Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"

Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağı zaten açıklandı ancak bunun 2020 sezonunun sonunda değil, ortasında yapılacağı konuşuluyor.

Çünkü Vettel, şu anda Ferrari ile istenilen sonuçları alamıyor ve taraflar arasındaki gerilimin giderek arttığı konuşuluyor.

Ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Barcelona'da verdiği demeçte, sezonu Vettel ile tamamlayacaklarını belirtti.

Binotto, "Bu, tamamen yanlış bir varsayım. Bunun için ortada bir sebep yok. Sebastian çok yetenekli bir pilot ve neler yapabileceğini biliyoruz. Sezonun geri kalanında takımdan ayrılabileceğini gösteren hiçbir şey yok."

"İyi bir ilişkiye sahibiz ve herhangi bir gerginlik yok. Sebastian ailemizin bir parçası. Düzgün şekilde çalışıyor ve biz de çalışıyoruz. Birbirimize saygı duyuyoruz ve takım olarak ona destek vermeyi sürdüreceğiz."

"Bu yüzden sezon içerisinde bu tür değişiklikler düşünmemiz için hiçbir sebep yok." dedi.