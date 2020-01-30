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Formula 1 / Son dakika

Binotto: “Vettel/Leclerc mücadelesi, Ferrari için bir avantaj”

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Binotto: “Vettel/Leclerc mücadelesi, Ferrari için bir avantaj”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Oca 2020 14:30

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, geçtiğimiz sezon tartışmalı anlar yaşasalar bile Sebastian Vettel ile Charles Leclerc’in mücadelesinin takım için bir avantaj olduğunu düşünüyor.

Leclerc, Maranello’daki ilk sezonunda iyi bir performans gösterip 7 pole pozisyonu ve 2 galibiyet alarak takım arkadaşı Vettel’i geride bırakmıştı.

Brezilya’daki kaza ve takım telsizindeki tartışmalarla beraber bu ikili sorunlar yaşasalar da, takım patronu Binotto bu ikili arasındaki durumdan memnun.

Geçtiğimiz sezon hakkında Motorsport.com’a özel olarak konuşan Binotto, bu iki sürücünün birbirlerini yenmeye kararlı olmalarının doğru olduğunu söyledi.

Binotto, “Eğer şu anda birbirleriyle nasıl anlaştıklarına bakarsam, bunun iyi olduğunu söyleyebilirim.”

“İyi bir hava var. Sıralama turlarında Charles’ın, Seb’i geçemeyince hayal kırıklığı yaşaması iyi ve olumlu bir şey.”

“Ancak ikisi arasında telsizde yaşanan polemikler hakkında gazetelerde okuduğunuz şeyler bir endişe kaynağı değil. Aslında tam tersi.”

“Kadromuz iyi. Tecrübe ve sürüş açısından oldukça farklı. Bu, bizim için bir avantaj.” şeklinde konuştu.

Binotto, geçtiğimiz sene ikili arasındaki tartışmalı anlarda kontrolü hiçbir zaman kaybetmediklerini düşünüyor.

Birbirine karşı yarışan iki üst düzey sürücünün bu şekilde tartışmalar yaşamasının kaçınılmaz olup olmadığı sorulduğunda Binotto, “Bunu kabul etmelisiniz, çünkü bu çok açık. Onlar üst düzey sürücüler ve ellerinden gelenin en iyisini yapmak ve kazanmak için oradalar.”

“Benim için önemli olan, onların genel hedefi ve yarıştaki genel durumu anlamaları.”

“Telsizden tartışmak hiçbir zaman en iyi şey değildir, çünkü araçtayken büyük resmi göremezsiniz. Bu yüzden bu bir güven meselesidir. Hatalar yapılsa da takıma güvenmelisiniz.”

“Bunun sadece yarışlar öncesinde ve sezon boyunca netlik ve şeffaflıkla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve böylece yarıştaki durum her ne ise, tartışmadan önce bununla yüzleşmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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