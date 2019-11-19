Binotto: “Vettel-Leclerc kazasının zamanlamasıyla şanslıydık”
Ferrari takım patronu Binotto, Sebastian Vettel ile Charles Leclerc’in Brezilya’daki kazasının zamanlamasıyla şanslı olduklarını ve böylece takımın 2020 için gerekenleri netleştirebileceğini söyledi.
Binotto, sürücülerinin iyi bir ilişkiye sahip olduğuna inanıyor ancak takım arkadaşları olarak ilk senelerinde Vettel ile Leclerc birçok sorun yaşadılar. Ancak ilk pist üstü temas Brezilya Grand Prix’sinde yaşandı.
Ferrari sürücüleri yarışın son bölümlerine girilirken 4. viraj öncesindeki düzlükte temas yaşadılar ve her ikisi de yarış dışı kaldı.
Binotto, 2019’un başlarında yaptığı açıklamada, Vettel ve yükselen yıldız Leclerc’i yönetmenin bir "lüks" olduğunu söylemişti ve Brezilya’da yaptığı açıklamada da aynı şekilde düşündüğünü söyledi.
“Bunun hâlâ bir lüks olduğunu düşünüyorum, çünkü her ikisi de iyi sürücü. Çok iyi sürücüler.”
“Her ikisi de kesinlikle birbirini zorluyor ve birbirlerine ölçüt oluyorlar. Sezon boyunca geliştiklerini gördük. Özellikle Seb ikinci yarıda kesinlikle çok hızlı.”
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“Yani genel olarak, bu hâlâ bir lüks. Yarış içindeki olayın ise, bu sezon olması sebebiyle şanslıydık diyebilirim. Çünkü en azından onlarla gelecek sene nelerin olmaması gerektiği konusunda netleştirme fırsatlarımız olacak.”
“Yani gelecek için netleştirmeler yapma fırsatını kullanacağım için mutluyum.”
“Kazadan sonraki durum, yapılan eylemleri ve hataların ne olduğunu anlamakla ilgili.”
“Bir sürücü de olsanız, bir mühendis de olsanız yaptığınız hataları anlamak önemlidir. Çünkü ancak bu şekilde daha iyi olabilirsiniz.”
“Yani önemli olan, her iki sürücünün de neler olduğunu anlaması, en azından ne olduğundan emin olmaları; olayın sıcaklığında değil, hep beraber Maranello’da toplanıp neler olduğunu ve hatanın ne olduğunu anlamak.”
“Onları suçlamak benim görevim değil. Önemli olan, onların bu olayı anlaması.”
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|Pilotlar
|Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
|Takımlar
|Scuderia Ferrari
|Editör
|Scott Mitchell
Binotto: “Vettel-Leclerc kazasının zamanlamasıyla şanslıydık”
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