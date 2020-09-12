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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel koltuk bulduğu için mutluyuz"

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Binotto: "Vettel koltuk bulduğu için mutluyuz"
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Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, sene sonunda takımdan ayrılacak Sebastian Vettel'in 2021 için Aston Martin'le anlaşmasından mutlu olduklarını söyledi.

Binotto, Vettel'le yollarını ayırma şekli nedeniyle büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Vettel'in bu sene sonunda anlaşmasının bittiği biliniyordu ve takımdan yapılan açıklamalar hep önceliklerinin Vettel olduğu yönündeydi.

Ancak bu senenin başında Binotto, Vettel'le doğru dürüst bir görüşme yapmadan kendisi ile yarışmaya devam etmeyeceklerini telefondan bildirdi. Vettel'in Ferrari'de kalmayı beklerken bir anda boşa çıkması, büyük şok etkisi yarattı.

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Vettel'in boşa çıktığı ortaya çıktığında, birçok takım 2021'de yarışacağı pilotlarla anlaşmış ya da anlaşmaya yakındı. Bu yüzden şampiyon pilot için çok fazla seçenek olmadı.

Gelecek sene Aston Martin olacak Racing Point'in Sergio Perez'le anlaşması bulunuyordu ancak takım, Vettel'le anlaşma yaparak Perez'le ayrılma maddesini devreye soktu.

Binotto, Carlos Sainz ile yarışma kararını erkenden almalarının Vettel'in başka bir takımda yarışma fırsatı bulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

 

Binotto, "Onun bir takımla anlaşması sürpriz değil. Bu sonuçtan çok mutluyuz. Aslında ona sezonun çok erken bir döneminde gelecek sene için kararımızı söylememiz, 2021 için koltuk bulmasında yardımcı oldu. Şahsen onun için çok mutluyum."

"Bir pilot olarak Seb'in gelecek sene sporda yer alacak olması F1 için harika bir haber çünkü o, 4 kez dünya şampiyonu olmuş, harika bir pilot."

"Aston Martin ya da Racing Point, her neyse orada iyi olacak mı? Bence evet. Onun iyi iş çıkaracağını umuyorum. Gelecek sene onunla mücadele edebiliriz ve umarım önde yer alırız." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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