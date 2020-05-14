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Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel ile Ferrari'nin hedefleri 'ortak' değil"

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Binotto: "Vettel ile Ferrari'nin hedefleri 'ortak' değil"
Ekleyen:
, Editör
14 May 2020 16:20

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel ile "aynı" hedeflere sahip olmadıkları için yollarını ayırdıklarını söyledi.

Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve yerini McLaren'ın 25 yaşındaki pilotu Carlos Sainz alacak.

Vettel'in en azından kısa vadede Ferrari ile devam etmesi bekleniyordu ve bu yüzden bazı kesimleri şaşırtan bir karardı.

Fakat Mattia Binotto, Vettel ile ayrılmalarının temel sebebinin ortak hedeflere sahip olmamaları olduğunu belirtti.

Binotto, "Doğru olduklarından emin olduğumuz zaman bu tür kararlar alıyoruz. Sebastian altı yıldır takımla birlikte çalışıyor ve şimdi bu işbirliğini tamamlıyoruz. Sebastian'a hem bir insan hem de bir pilot olarak hayranım, ona büyük saygı duyuyorum."

"Son haftalarda dünya sadece ekonomik anlamda değil, aynı zamanda teknik ve sportif açıdan da değişti. Sorunları çözmeli ve engelleri aşmalıyız, bu sayede geleceğimizin temellerini atabiliriz."

Ve belirli yani somut bir bakış açısı görmek istiyoruz. Bunu Sebastian ile tartıştık. Fakat ortak kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz olmadığını öğrendik." dedi.

Binotto ve Carlos Sainz anlaşması hakkında da konuştu.

"Sainz takıma büyük bir katkı sağlayacak. Çok zeki, genç, ama zaten beş sezondur yarışıyor."

"Carlos güçlü ve güvenilir bir sürücü, çok fazla puan getiriyor. Bana göre o muazzam bir pilot ve Charles’ın doğal yeteneği ile birleştirdiğimizde, daha çok büyüyerek yarış kazanacağına inanıyoruz.”

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Editör Kemal Şengül

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