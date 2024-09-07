Binotto, Vettel ihtimalini reddetmiyor
Sauber takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel'in kendileriyle mücadele etme ihtimalini reddetmiyor.
Sebastian Vettel prepares to drive Ayrton Senna's McLaren MP4/8
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Sauber, 2025 için ikinci pilotuna henüz karar vermedi ve kaynaklar Valtteri Bottas'ın bu koltuk için pole pozisyonundan olduğunu söylüyorlar.
Mattia Binotto daha önce beş isim vermiş ve seçimin Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Gabriel Bortoleto ve Theo Pourchaire arasında olacağını söylemişti.
Ancak Sebastian Vettel'in adı da zaman zaman Aud ile anılıyor.
Bu konu geçtiğimiz günlerde Sauber'in yeni patronu Binotto'ya soruldu.
Bunun üzerine Binotto, Sport.de'ye verdiği demeçte şöyle dedi: “Sebastian'ı seviyorum. Onu geçmişten çok iyi tanıyorum, onunla çalışmayı takdir ediyorum."
"Bir insan ve bir sürücü olarak ne kadar güçlü olduğunu biliyorum."
"Fakat sadece birkaç haftadır Sauber'deyim. Önce her şeyi anlamam, etrafa bakmam ve her şeyi dinlemem gerekiyor."
"Sonrasında bir noktada kararımızı vereceğiz."
"Vereceğimiz bu karar da Audi için doğru karar olmalı. Sadece 2025 için değil, gelecek için de en iyisini seçmeliyiz."
Audi CEO'su Gernot Dollner ve Stake F1 Takımı KICK Sauber CEO ve CTO'su Mattia Binotto
Fotoğraf: Motorsport Images
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