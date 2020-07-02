Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

Sebastian Vettel, 2015 yılında başlayan Ferrari kariyerine sezon sonunda son noktayı koyacak.

Fakat bunun öncesinde Ferrari ve Vettel'in tamamlaması gereken bir tam sezon olacak. Şimdi tarafların birbirleriyle nasıl çalışacağı merak konusu.

Alman pilot yeni sezona çok iyi hazırlandığını söylemişti.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da Vettel'le ilgili Sky İtalya'ya konuştu.

Binotto, "Her şeyden önce bu [ayrılık] kolay ya da net bir karar değildi. Çünkü Seb harika bir şampiyon, güçlü bir pilot ve onu bir kişi olarak çok takdir ediyoruz."

"Şimdi önümüzde birlikte yönetmemiz gereken yarım yılımız var. Ama sanırım onunla tekrar çalışmanın güzel olacağı bir yarım yıl olacak. Çünkü sonuçta Ferrari'deki herkes Seb'i seviyor ve biz de öyle." dedi.

Takımın hedefleri sorulduğunda Binotto, "Önceliğimiz takıma odaklanmak ve gelişmeye devam etmek. Her zaman söyledim. Bu, genç bir takım, gelişmeye devam ediyor. Daha da gelişmesi gerekiyor. Sürekli güçlenmeliyiz." yanıtını verdi.