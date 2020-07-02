Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

paylaşım
yorumlar
Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"
Ekleyen:
, Editör
2 Tem 2020 07:15

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Sebastian Vettel'le yarım sezon daha çalışacakları için mutlu olduğunu söyledi.

Sebastian Vettel, 2015 yılında başlayan Ferrari kariyerine sezon sonunda son noktayı koyacak.

Fakat bunun öncesinde Ferrari ve Vettel'in tamamlaması gereken bir tam sezon olacak. Şimdi tarafların birbirleriyle nasıl çalışacağı merak konusu.

Alman pilot yeni sezona çok iyi hazırlandığını söylemişti.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da Vettel'le ilgili Sky İtalya'ya konuştu.

Binotto, "Her şeyden önce bu [ayrılık] kolay ya da net bir karar değildi. Çünkü Seb harika bir şampiyon, güçlü bir pilot ve onu bir kişi olarak çok takdir ediyoruz."

"Şimdi önümüzde birlikte yönetmemiz gereken  yarım yılımız var. Ama sanırım onunla tekrar çalışmanın güzel olacağı bir yarım yıl olacak. Çünkü sonuçta Ferrari'deki herkes Seb'i seviyor ve biz de öyle." dedi.

Takımın hedefleri sorulduğunda Binotto, "Önceliğimiz takıma odaklanmak ve gelişmeye devam etmek. Her zaman söyledim. Bu, genç bir takım, gelişmeye devam ediyor. Daha da gelişmesi gerekiyor. Sürekli güçlenmeliyiz." yanıtını verdi.

 
Sonraki haber
Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

Önceki haber

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

trending Bugün

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"
Formula 1 / Formula 1
34dk

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

Ecclestone 89 yaşında baba oldu!
Formula 1 / Formula 1

Ecclestone 89 yaşında baba oldu!

Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto edebilir
Formula 1 / Formula 1

Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto edebilir

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın
Formula 1 / Formula 1
1s

Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın

Binotto: "Diğer takımlar güncelleme getirirse şaşırırım"
Formula 1 / Formula 1

Binotto: "Diğer takımlar güncelleme getirirse şaşırırım"

Vettel, Red Bull Ring'de bir karavanda kalacak
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Red Bull Ring'de bir karavanda kalacak

Tüm sürücülerin katılacağı F1 basın toplantısı, sanal ortamda yapılacak
Formula 1 / Formula 1
2s

Tüm sürücülerin katılacağı F1 basın toplantısı, sanal ortamda yapılacak

Son Haberler

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"
Formula 1 / Formula 1
34dk

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın
Formula 1 / Formula 1
1s

Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın

Tüm sürücülerin katılacağı F1 basın toplantısı, sanal ortamda yapılacak
Formula 1 / Formula 1
2s

Tüm sürücülerin katılacağı F1 basın toplantısı, sanal ortamda yapılacak

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

34dk
2
Formula 1

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

1s
3
Formula 1

Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın

1s
4
Formula 1

Red Bull Ring'deki tartışmalı sosis kerbler kaldırıldı

5
Formula 1

Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto edebilir

Son Videolar

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Ferrari, Mugello testi 01:02
Formula 1

Ferrari, Mugello testi

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Son Haberler

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"
F1

Binotto: "Vettel harika bir şampiyon"

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor
F1

Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın
F1

Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın

Tüm sürücülerin katılacağı F1 basın toplantısı, sanal ortamda yapılacak
F1

Tüm sürücülerin katılacağı F1 basın toplantısı, sanal ortamda yapılacak

F1'de sezonun ilk yarışının yapıldığı yerler
F1

F1'de sezonun ilk yarışının yapıldığı yerler

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.