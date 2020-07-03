Binotto: "Vettel, Ferrari'nin 2021 kararından 'hâlâ mutlu değil"

Sebastian Vettel, dün yaptığı açıklamada Ferrari'den 2021 için hiçbir teklif almadığını açıklamıştı. Ayrıca takım patronu Mattia Binotto'dan 2021'de kendileriyle devam etmeyeceklerine yönelik bir telefon aldığını ve bunu duyunca çok şaşırdığını belirtti.

Ferrari, bu karardan hemen sonra da Carlos Sainz'la anlaştığını açıkladı.

Binotto, o dönem Ferrari'nin ilk seçeneğinin Vettel olduğunu söylüyordu ama Vettel'in açıklamaları durumun böyle olmadığını gösteriyordu.

Fakat Binotto, Vettel'in kendileri için ilk tercih olduğunu yineledi ancak kriz ve beraberinde gelen kural değişiklikleri nedeniyle Vettel'den vazgeçtiklerini söyledi.

“Kesinlikle kış döneminde hem kendisine hem de kamuya açık şekilde ilk seçimimizin o olacağını doğruladık, ki bunu size doğrulayabilirim."

“Kış boyunca pek çok sürücünün bize Ferrari için yarışma fırsatı olup olmadığını sorması normal, bu yüzden elbette bizimle iletişime geçildi. Bu bizim pozisyonumuzu değiştirmedi, bu yüzden Seb bizim ilk tercihimizdi."

“Peki o zamandan beri ne değişti? Bence sadece motor sporlarımız değil, F1'imiz de tüm dünyayı değiştiren virüs ve pandemi durumu ortaya çıktı. Bütçe sınırı çok değişti ve çok daha katı hale geldi, kurallar 2021'den 2022'ye ertelendi, ki bu bizim için önemli bir şeydi."

“2020 ve 2021 için araçlar donduruldu ya da neredeyse donduruldu. Yani durumun tamamı değişti. Üstelik sezon başlamadı. Bu yüzden Seb için bile talihsizdi, çünkü Ferrari için ne kadar motive olduğunu kanıtlama fırsatı olmadı."

“Bu yüzden Ferrari olarak, bu karantina sürecinde mevcut pozisyonumuzu yeniden gözden geçirmek zorunda kaldık. Bir karar aldık ve bu, kesinlikle bizim kararımızdı, bu bizim sorumluluğumuzdu ve ona ilettik."

“Şaşırdığını duydum ve evet, şaşırdığını hatırlıyorum. Bunu kesinlikle anlıyorum, şaşırması oldukça normal. Kararımızı kabullenirken bugün bile bundan tamamen mutlu olmadığını söyleyebilirim, ki bunun yine normal ve açık bir şey olduğunu düşünüyorum."

Gerginliğe rağmen Binotto, Vettel'in takıma olan katkılarını övdü.

“Şimdiye kadar beş yıldır bizimle ve bu yıl altıncı yılına giriyor. Bence harika bir dönemdi. Harika bir şampiyon, ama aynı zamanda harika bir insan. Sanırım Ferrari'deki herkes, taraftarlarımız ve çalışanlar onunla olan dönemi gerçekten seviyorlar."

“Bu tamamen saygı duyduğumuz bir şey. Şahsen, profesyonel ve kişi olarak ona karşı çok büyük bir saygı duyuyorum ve kararımıza rağmen bu durum kesinlikle değişmedi."