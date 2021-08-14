Binotto Verstappen'in şampiyon olmasını destekliyor ancak Hamilton'ın olacağını düşünüyor

Sezonun ilk yarısı Red Bull ve Mercedes'in iki pilotunun dominasyonuna şahit oldu. Sezon sonunda Verstappen ya da Hamilton haricinde birisinin şampiyon olması çok ekstrem bir sonuç olacak gibi duruyor.

Ferrari'nin kendisi ise takımlar şampiyonasında McLaren ile üçüncülük mücadelesi veriyor. Şu anda her iki takım Macaristan GP'nin ardından 163 puana sahipler.

Binotto, Verstappen'in sene sonunda şampiyon olarak Mercedes ve Hamilton'ın yıllardır kurdukları dominasyonu sonlandırmasından mutlu olacaklarını ancak Hollandalı pilotun muhtemelen sene sonunda kaybedeceğini söyledi.

Binotto, "Öncelikle heyecan verici bir mücadele oluyor. İkisi de sıra dışı ve çok yetenekli pilotlar. Birisi çoktan bunu gösterdi ve diğeri ise her şeyde tartışmasız bir hıza sahip olduğunu gösterdi."

"Bir tahminde bulunmam gerekirse, Lewis'in kazanacağını düşünüyorum. Bunu söylüyorum çünkü Mercedes kazanıyor. Onlar sağlam bir takım ve son senelerde nasıl bir takım olduklarını gösterdiler."

"Son şampiyonlar olarak, sonunda kazanmak için gereken her şeye sahipler. Yenilmesi gereken insanlar onlar." dedi.

Bu beklentisine rağmen Binotto, Verstappen'in şampiyon olmasını, en azından son yarışa kadar mücadeleyi sürdürmesini umduğunu kabul etti.

Binotto, "Umarım en sonuna kadar mücadele edebilirler. Bu sayede açık bir şampiyona, heyecan verici bir mücadele olur. Bu kadar yakın bir mücadelenin olması şovun kendisi için de iyi olur."

"Tabii ki her zaman Ferrari'yi destekliyorum ancak Max'i de destekliyorum çünkü spordaki statükonun kırılmasının iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Sezonun 11 yarışlık ilk yarısı geride kalırken Hamilton, Verstappen'in 8 puan farkla önünde zirvede yer alıyor. Her iki pilotun da 5'er galibiyeti bulunuyor.