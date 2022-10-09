Binotto Verstappen'i tebrik etti, FIA'nın ceza kararı zamanlamasını sorguladı

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Japonya GP'yi kazanan Verstappen, normal şartlarda şampiyon olamamıştı ancak yarıştan sonra yarışı ikinci sırada tamamlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc'e verilen ceza ve yeni puan hesaplaması, Verstappen'in şampiyon olmasını sağladı.

Yarış içerisinde Verstappen'in performansına ayak uyduramayan Leclerc, damalı bayrağı Verstappen'in 27 sn gerisine görmüştü.

Son turlarda üçüncü sıradaki Red Bull pilotu Sergio Perez'in baskısı altına giren Leclerc, son turda yerini korumaya çalışırken son şikanı kesmişti. Hakemler bu olayı hemen inceleme altına aldılar. Pilotlar röportajlarını verirken, Leclerc'e 5 sn zaman cezası verildiği bilgisi ekranlara yansıdı.

Binotto, başka zamanlarda yarıştan sonraki incelemelerin saatler sürerken, kendileriyle alakalı incelemenin hemen sonuçlanmasını eleştirdi.

Yarışın ardından konuşan Binotto, "Max'i şampiyonluğu için tebrik ederek başlamak istiyorum. Bugünkü galibiyeti ve şampiyonluğu için tebrikler. Her zaman mükemmel sürdü ve yine ona tebrikler."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, at the start Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"FIA ve bugünkü ceza konusuna gelirsek, dürüst olmalıyım ki söyleyeceğim çok şey var. Bu artık gülünç ve kabul edilemez noktaya geldi. Son yarışta bir şeye karar vermeleri sonsuz tur sürdü ve hiç manası yoktu. Bugün ise saniyeler içerisinde karar verdiler ve bize göre bu yine manasız. Charles şikanı keserek avantaj sağlamadı. Birkaç salise öndeydi ve birkaç salise önde kaldı."

"İlk başta 'haksız avantaj' nedeniyle not edildiğini görünce bir şey olmayacağı konusunda sakindik. Ancak birkaç saniye sonra, pilotları dahi dinlemeden 5 sn zaman cezası verdiler."

"Bugünkü start da öyleydi, koşullar kritik olmasına rağmen güvenlik aracı arkasında başlatmadılar ve ardından piste çekiciyi soktular. FIA, durumun o kadar basit olmadığını gösteriyor. Kesinlikle iyileşmesi gereken şeyler var."

"Bu karara çok şaşırdık ve çok fazla hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok basit bir karar almaları gerekirken karar vermeleri çok uzun süren, yarışın ardından pilotların dinlenmek durumunda kaldığı Singapur'dan sadece 7 gün sonra, yarışın hemen ardından karar verdiler. Singapur ile sadece birkaç gün sonra burada alınan karar arasındaki farklı davranış nedeniyle şaşkınız." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, lifts his trophy Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Binotto, karardan memnun olmasalar da bu kararı temyize götürmeyeceklerini söyledi.

"5 sn zaman cezası doğru muydu yoksa yanlış mı? Bize göre Leclerc gerçekten avantaj sağlamadı. Öndeydi ve önde kaldı. Arada fark vardı ve aynı farkı korudu. Tartışılabilir ancak bu şekilde karar verdiler ve bunu kabul edeceğiz."

"Ancak kesinlikle 7 gün sonra bu şekilde kararlarda zamanlama farkı olması sinir bozucu. Singapur'da pilotları dinlerken burada neden dinlemiyorsunuz? Ya da neden orada tam tersini yapmadınız?"

"Doğrudan karar veriyorsanız ki öyle oldu, o zaman Singapur'da da hemen cezayı vermelilerdi. Bu durumda durumu kesinlikle çok daha farklı idare edebilme fırsatımız olurdu ve muhtemelen yarışı kazanabilirdik. Bu yüzden sinirliyiz ve hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.