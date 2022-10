Binotto Verstappen'i tebrik etti, FIA'nın ceza kararı zamanlamasını sorguladı

Japonya GP'yi kazanan Verstappen, normal şartlarda şampiyon olamamıştı ancak yarıştan sonra yarışı ikinci sırada tamamlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc'e verilen ceza ve yeni puan hesaplaması, Verstappen'in şampiyon olmasını sağladı.

Yarış içerisinde Verstappen'in performansına ayak uyduramayan Leclerc, damalı bayrağı Verstappen'in 27 sn gerisine görmüştü.

Son turlarda üçüncü sıradaki Red Bull pilotu Sergio Perez'in baskısı altına giren Leclerc, son turda yerini korumaya çalışırken son şikanı kesmişti. Hakemler bu olayı hemen inceleme altına aldılar. Pilotlar röportajlarını verirken, Leclerc'e 5 sn zaman cezası verildiği bilgisi ekranlara yansıdı.

Binotto, başka zamanlarda yarıştan sonraki incelemelerin saatler sürerken, kendileriyle alakalı incelemenin hemen sonuçlanmasını eleştirdi.

Yarışın ardından konuşan Binotto, "Max'i şampiyonluğu için tebrik ederek başlamak istiyorum. Bugünkü galibiyeti ve şampiyonluğu için tebrikler. Her zaman mükemmel sürdü ve yine ona tebrikler."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images