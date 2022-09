Binotto: "Verstappen kazanmayı hak etti"

Max Verstappen, beklendiği üzere pazar günü oldukça güçlüydü ve Ferrari pilotlarının önünde galibiyete ulaşmayı başardı.

Ferrari kendi evinde bir kez daha eli boş dönerken, takım patronu Binotto yeterince hızlı olmadıklarını kabul etti.

Binotto, "Açık konuşmak gerekirse, bugün elimizden daha farklı bir şey gelmezdi."

"Mümkün olan her şeyi denedik ama Max harika bir yarış çıkardı. Bugün çok hızlıydı, aracının lastikleri bizimki kadar aşınmadı ve sonunda zaferi hak ettiler."

"İlk stratejimiz tek pit stop yapmaktı ve sanal güvenlik aracı olmasaydı Charles pistte kalacaktı. Ancak sarı bayraklar çıktığında stratejimizi değiştirmenin doğru olduğunu düşündük."

"Max ile aynı stratejide olmamak için iki pit stop yapmaya karar verdik çünkü aynı koşullarda onun daha hızlı olacağına inanıyorduk."

"Red Bull da pit stop yapmaya hazırdı ve tersini yapmak için bizim kararımızı bekliyordu. Charles pite girip iki pit stop stratejisine dönerken, Max tek pit stop stratejisi için pistte kaldı. Tüm bunların ardından Max daha hızlıydı." dedi.

Ferrari patronu, yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını da ekledi.

Binotto, "Yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesi bizi biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bana göre, yarışı bitirmenin en iyi yolu bu değildi."

"Sadece bizim için değil, taraftarlar için de en iyisi bu değildi. FIA daha farklı davranabilirdi."

"Bu kadar beklemek yanlıştı. Geçen yıl Abu Dhabi'de yapılan yarışın ardından uzun tartışmalar yaptık ve güvenli olduğunda yarışın mümkün olan en kısa sürede devam ettirilmesi gerektiği sonucuna vardık."

"Açıkçası bugün farklı bir durum söz konusuydu." dedi.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, over the line

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images