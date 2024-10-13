Binotto: "Verstappen, en iyi araca sahip olmamasına rağmen F1'deki en iyi pilot"

Verstappen ve Red Bull, Formula 1'in yer etkisi döneminde büyük bir üstünlüğe sahip olsa da 2024 sezonunda şampiyonluk mücadelesine McLaren dahil oldu.

Verstappen sekiz yarıştır galibiyet alamazken, Lando Norris Hollandalı pilot ile arasındaki puan farkını 52'ye düşürdü.

McLaren ise Red Bull'u 41 puan farkla geçerek Takımlar Şampiyonası'nın zirvesine yerleşti.

Mattia Binotto Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Corriere della Sera tarafından Verstappen'in hâlâ en güçlü pilot olduğunu düşünüp düşünmediği sorulan Binotto, şu yanıtı verdi: "Evet."

"Verstappen, diğerlerine kıyasla sahip olduğu daha yavaş bir araçla bile bunu kanıtlıyor."

Bu nedenle Binotto, Verstappen'in Norris ile mücadelesinden galip çıkarak şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor. Ancak Takımlar Şampiyonluğu'nu McLaren'ın alacağını düşünüyor.