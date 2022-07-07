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Binotto ve Leclerc, "yarış sonrası gerginliğini atmak" için akşam yemeğine gitmiş

Mattia Binotto ve Charles Leclerc, "yarış sonrası gerginliğini atmak" için Salı akşamı Monako’da bir akşam yemeğine gitmişler.

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Binotto ve Leclerc, "yarış sonrası gerginliğini atmak" için akşam yemeğine gitmiş
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Bugünlerde Ferrari'de her şeyin yolunda gitmediğini söylemek doğru olur. Leclerc, Britanya Grand Prix'sinde takımının strateji çağrılarına kızmıştı. Monakolu pilot, ilk stintte Carlos Sainz'ın arkasında "çok zaman" kaybetti ve daha sonra geç gelen güvenlik aracı periyodunda takımın onu pite almamasıyla galibiyet için savaşma şansını kaybetti.

Bu strateji kararının ardından Leclerc liderlikten dördüncülüğe düştü. Ferrari pilotu, ilki Monako'da evindeki yarış olmak üzere bu sezon ikinci kez "yanlış strateji" nedeniyle galibiyet şansını kaybetti.

Leclerc, takım arkadaşı Sainz tarafından kazanılan yarışta, Ferrari'nin yarış günü neler olup bittiğini tam olarak gözden geçirmesi gerektiğini açıkça belirtti.

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Ancak Binotto, yarışın hemen ardından pilotuna parmak sallarken görüldü ve 48 saat sonra bu kez çok daha "uyumlu halde" tekrar birlikte görüldüler.

Leclerc ve Binotto, salı akşamı yemek yedikten sonra birlikte Monte Carlo'daki Hotel de Paris'ten çıkarken görüldü.

Bu akşam yemeğinin, "yarış sonrası gerginliği tamamen atmak ve Britanya GP’nin ardından yıpranan bir ilişkiyi güçlendirmek" için yendiği düşünülüyor.

Bu buluşma, ikilinin gerginliği Avusturya Grand Prix'sine taşımak yerine havayı yumuşatmasına izin vermiş gibi görünüyor.

Bu akşam yemeği kararı; bazı Ferrari takım üyelerinin, Leclerc'in galibiyetten mahrum kalmasına üzülerek Sainz'in podyum kutlamasına katılmayı reddettikleri haberinden sonra geldi.

Eski Ferrari basın görevlisi Alberto Antonini'ye göre, takım üyeleri başlangıçta yarış galibiyetini kutlamak istememiş.

Antonini, “Bana, güvendiğim bir kaynaktan, yarışının hemen ardından ortaya çıkan çirkin bir olay olduğu söylendi."

"Ferrari ekibinin bir kısmı, en azından yarış biter bitmez, podyum törenine ve fotoğraf çekimine katılmayı reddetmiş. Eğer doğruysa, korktuğum gibi bu iyiye işaret değil.”

"Garaj içinde biraz sağlıklı rekabet iyidir. Her bir mekaniker ve teknisyenin 'kendi' pilotunu desteklemesi iyidir ancak ortak amaç ‘kazanmak’ olmalıdır.” dedi.

Carlos Sainz, Ferrari, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari, the Ferrari team celebrate victory

Carlos Sainz, Ferrari, 1st position, Charles Leclerc, Ferrari, the Ferrari team celebrate victory

Fotoğraf: Drew Gibson / Motorsport Images

 

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