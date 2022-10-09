Binotto, uygunluk sertifikalarının gecikmesi konusuna kötümser yaklaşıyor

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Singapur hafta sonundan beri gridin ana gündemi bütçe sınırı, nitekim iki takımın geçtiğimiz sezon 145 milyon dolarlık sınırı aştıkları iddia ediliyor: Red Bull ve Aston Martin

Bu konuda sorulan soruların normalde FIA'nın bütçe sınırının altında kalan takımlara uygunluk sertifikalarını dağıtacağı Çarşamba günü yanıt bulması gerekiyordu, ancak takımların teslim ettiği verileri son bir kez incelemek isteyen yönetim organı açıklamayı Pazartesi gününe erteledi.

İddialar başta Mercedes ve Ferrari olmak üzere birçok takım tarafından sert karşılandı, hatta Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies F1 ile FIA'yı şeffaf davranmaya ve uygulanabilecek en büyük cezayı uygulamaya davet etti.

Cumartesi günü Sky Italia'ya konuşan Mattia Binotto ise sürecin gecikmesini denetim aşamasında "halen belirsiz ve tanımlanması gereken noktaların bulunmasına" bağlıyor.

Binotto "FIA'nın itiraz ettiği ve takımların kendini savunmaya çalıştığı noktalar var."

"Pek bir şey çıkacağını sanmıyorum, yine de tüm bu kararlar, düzenlemelerin nasıl yorumlandığı, karşı tarafın vadettikleri gibi konu başlıklarının şeffaf bir şekilde tartışılması lazım." bence tüm bu kararlar, düzenlemeleri nasıl yorumladıkları, ne verdikleri - çünkü kesinlikle bir şeyler vermiş olacaklar - hepsi açık ve şeffaf bir şekilde ortaya çıkıyor."

"Kurallar ilk günden bu yana açık bir şekilde tartışılmakta, bu nedenle bütçe sınırının uygulandığı henüz ilk yıl olmasının da ötesinde neden bir değişikliğe gereksinim duyulduğunu anlayamıyoruz."

"Bu konuda FIA ile sürekli görüş alışverişinde bulunduk ve her zaman bunları açıklığa kavuşturmaya çalıştık.

"Dolayısıyla çıkacak karara yönelik biraz kötümserim ama her şeyden önce FIA'nın açık ve şeffaf davranması önemli olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bütçe sınırını aştıkları iddialarını net bir şekilde reddeden Red Bull ise Suzuka hafta sonu boyunca sundukları verilerden memnun olduklarını ve yeni mali düzenlemelere tamamen uyduklarını belirtmeye devam etti.

Cuma günü Sky F1'e konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, "Biz de Çarşamba günü sertifikaların dağıtılmasını ve sertifikamıza kavuşmayı bekliyorduk ama belli ki tüm takımlar için geçerli genel bir erteleme söz konusu."

"FIA'nın böyle bir karar aldığı açık. Pazartesi günü olacakları büyük bir ilgiyle takip edeceğiz."

"Ancak yine de bütçe sınırına ve düzenlemelere kesinlikle uyduğumuzu düşünüyoruz.

"Sunduğumuz verilerden memnunuz ve FIA tarafından gelecek geri bildirimleri bekliyoruz." dedi.