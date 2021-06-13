Binotto: “Üst üste pole pozisyonları kazanmamız, Ferrari’nin gerçek performansını yansıtmıyor”

Charles Leclerc, geçtiğimiz ay düzenlenen Monako Grand Prix’sinde sürpriz bir şekilde pole pozisyonunu kazandı. Leclerc yarışa başlayamasa da Carlos Sainz damalı bayrağı ikinci sırada görerek Ferrari'ye bu yılki ilk podyumunu getirdi.

Bakü’deki hafta sonuna düşük beklentilerle gelen Ferrari, antrenman seanslarında gösterdikleri güçlü performanslar sonrasında pole pozisyonu için mücadele etme şansları olduğunu belirtmişti ve dedikleri gibi de oldu. Leclerc zaman tablolarının zirvesinde yerleşerek bir kez daha pole pozisyonunu kazandı.

Ancak pazar günü Leclerc için oldukça zor geçti. Monakolu pilot yarışta Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Pierre Gasly ve Sebastian Vettel’in gerisine düştü. İki şampiyonluk adayı Verstappen ve Hamilton’ın yaşadıkları sorunlar ardından ise yarışı 4. sırada tamamladı.

Ferrari takım patronu Binotto, yarışa başladıkları pozisyon göz önünde bulundurulduğunda takımın “daha iyi bir sonuç almayı beklediğini” söyledi ve Ferrari, Bakü’de aldığı puanlarla takımlar şampiyonasından McLaren’ın 2 puan önüne geçerek üçüncü sıraya yerleşti.

Ancak Binotto, pole pozisyonlarının Ferrari’nin şu anki performansını yansıtmadığını belirtti ve hâlâ Red Bull ve Mercedes’in hız olarak gerisinde kaldıklarını söyledi.

Binotto, “Önümüzde kesinlikle bizden daha hızlı olan iki takım var.”

"Hem Monako'da hem de burada Bakü'de pole pozisyonuna sahip olmak harikaydı, ancak bunun tam olarak gerçek performansımızı yansıttığını düşünmüyorum. Bence her iki takım da daha güçlü.”

"Ancak ilerliyoruz. İlerliyoruz çünkü sonuçta aracı daha iyi öğreniyoruz, sezon başlangıcına kıyasla daha iyi sonuçlar elde ediyoruz, ve gelecekte bazı gelişmeler olacağını biliyoruz.

"Yani genel olarak, bence bulunduğumuz nokta bu. Sıralama turlarını göz önünde bulundurduğumuzda, bence [yarışta] genel olarak daha iyi bir tempo bekliyorduk." dedi.

Leclerc'in ilk pit stopuna kadar yumuşak lastiklerle pozisyon kaybetmesine rağmen Binotto, hem Leclerc'in hem de takım arkadaşı Carlos Sainz Jr'ın sert lastiklere geçtikten sonra temiz havadaki hızlarından memnundu.

Binotto, "Yumuşak lastiklerle zorlanacağımızı biliyorduk."

“Aslında en çok yumuşak lastiklerle zorlandığımızı düşünüyorum. Sert lastiklerle, önümüzde kirli hava yokken bence Carlos iyiydi ve rekabetçiydik.”

"Kesinlikle yarıştaki hızımızı artırmamız gerekiyor, buna şüphe yok. Fakat genel anlamda önümüz açıkken sahip olduğumuz temponun zayıf olduğunu düşünmüyorum."

"Her iki sürücümüz de kirli havada zorlandığımızı belirtti, bu nedenle analiz yaparken bu konuya odaklanmamız gerek." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images