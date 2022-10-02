Binotto: "Hakemlerin alacağı kararın yarış sonucunu değiştirmesini umuyorum"

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Ferrari, yaz arasının ardından yaşadığı tempo kaybıyla birlikte Spa ve Zandvoort'ta zorlayıcı yarışlar geçirmişti. İtalyan ekip, Monza'da biraz daha rekabetçi gözükmüştü ve Singapur'da da hafta sonu boyunca tüm koşullarda rekabetçi bir görüntü çizdiler.

İtalyan ekip, dün ıslak-kuru koşullarda gerçekleştirilen sıralama turlarında Charles Leclerc'le pole pozisyonuna uzansa da bu pole pozisyonunu bugün galibiyete çeviremedi.

Leclerc, liderliği startta kaybetmesinin ardından ikinci sırada finiş görürken; "yarış boyunca istediği hissiyatı yakalayamadığını" söyleyen Carlos Sainz üçüncü oldu. Böylelikle Ferrari, Miami GP'den bu yana ilk defa iki pilotuyla birlikte podyuma çıkmış oldu.

Ferrari, yarışı pist üstünde kaybetse de yarışın galibi Sergio Perez inceleme altında olduğundan Scuderia'nın hâlâ zafer şansı bulunuyor.

Yarış sonrasında yayınlanan bültende, Perez'in güvenlik aracı arkasında 10 araç boyu mesafeyi korumadığı gerekçesiyle hakemler tarafından çağrıldığı bildirildi. Bu ihlallerden dolayı Perez'in 2 adet 5 saniyelik ceza alabileceği öne sürülüyor. Böyle olması durumunda, Perez galibiyetini Leclerc'e kaybetmiş olacak.

Yarış hakkında konuşan Binotto ise ihlal olduğunu ve Perez'in ceza alması gerektiğini söylüyor.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, kicks up sparks Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Yarışın ardından konuşan Binotto, şunları söyledi: "Başlangıcımız iyi değildi, liderliği kaybettik ve bu durum, yarışın geri kalanını etkiledi. Daha iyi bir başlangıç yapabilirdik ve bugün daha iyi bir sonuç alabilirdik."

"Leclerc'in başlangıcına bakacak olursak, Charles'ın reaksiyon zamanı iyiydi ve araçtaki prosedürler çalıştı ancak [başlangıcın] ikinci safhasında yeteri kadar yol tutuşu bulamadığı için patinajda kaldı. Bunu inceleyeceğiz ancak başlangıçta sıra kaybetmemiz yarışın geri kalanını etkiledi."

"Takım olarak 2 ve 3. sırayı almamız hâlâ iyi bir sonuç. Markalar Şampiyonası açısından iyi bir hafta sonu oldu. Araç ıslak zeminde de kuru zeminde de genel olarak iyi çalıştı. Spa ve Zandvoort'a baktığımızda bu iki yarış kesinlikle daha zorlu geçmişti."

"Bence yaşadığımız birkaç sorunu çözdük ve şimdi hakemlerin [Perez'in incelemesiyle ilgili] kararını beklememiz gerek. Bu kararı merakla bekliyorum. Bugün güvenlik aracı arkasında iki ihlal vardı. Yani 2 adet 5 saniyelik ceza gelebilir."

"Biz bir ihlal olduğunu düşünüyoruz. Sanırım bu durum [güvenlik aracı arkasında 10 araç boyu mesafeyi korumama] son olarak 2020'de Giovinazzi ile yaşanmıştı ve ona 5 saniyelik bir ceza verilmişti."

"Ancak biz ifade verilen odada olmayacağız, görüşmelere katılamıyoruz. Yani durumu değerlendirmek bizim için zor olacak. Yani sadece beklememiz gerek. Umuyorum ki verilen karar, bugünün sonucunu değiştirebilir."

The Safety Car Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images