Binotto: "Umarım diğer takımlar da bütçe sınırını aşmaya başlamaz"

Haberi dinle

Red Bull, 2021 Formula 1 sezonu için uygulanan bütçe sınırını aşmış ve bundan ötürü de FIA tarafından 7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Açıklamaya göre Red Bull'un rüzgar tüneli kullanım süresi %10 kısıtlandı. Bu da gelecek yıl %63'le gridin en düşük rüzgar tüneli kullanım süresine sahip olacakları anlamına geliyor.

Ferrari patronu Mattia Binotto, verilen cezayı yeterli bulmadıklarını söyledi.

Binotto, "Bütçe sınırı uzun zamandır tartışma konusu. Aylardır bütçe sınırının aşımı konusunda endişelerimiz vardı. Yıl başında zaten hesapları kontrol altında tutma sorununa dikkat çekmiştim çünkü şampiyonanın kaderini harcamalar ve bütçe sınırı da belirleyecekti, öyle de oldu."

"Sonunda FIA tarafından verilen karar bizi haklı çıkardı. Red Bull, 2021'de bu sınırın üzerine çıkan tek takımdı ve 2 milyonluk ekstra harcama, tur başına birkaç ondalık fark yaratıyor ve muhtemelen son Dünya Şampiyonasının kaderini değiştirdi."

"Ekonomik kısım bir tarafa, verilen ceza daha çok rüzgar tüneli kullanım süresinin kısıtlanmasıydı. Bize göre verilen ceza, Red Bull'un elde ettiği avantaja denk gelmiyor. Bizim için uygun bir ceza değil." dedi.

Rakip takımlar, Red Bull'un bütçe sınırını aşarak performans kazandığını ve bunun hem geçen yıl hem de bu yıl üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorlar.

Verilen ceza da onlara göre düşük olduğu için, gelecekte Red Bull ile aynı yolu izleyen takımlar çıkabilir.

Yaşananlar göz önüne alındığında bütçe sınırını aşıp aşmayacakları sorusuna Binotto, "İçtenlikle diğerlerinin Red Bull örneğini takip etmemesini umuyorum."

"Biz yasal kalacağız ve umarım diğer takımlar da bizimle aynı şeyi yaparlar çünkü yasal kalmak önemlidir."

"Bu dünya şampiyonasının gelecek yılın Ekim ayında değil de, önümüzdeki yılın başında onaylanmasını umuyoruz."

"Bunu yapmak daha az vakit alacak çünkü halihazırda deneyimimiz var. Bunu sporun güvenilirliği için söylüyorum. Artık yasallık konusunda mazeret kalmadı." açıklamasını yaptı.