Binotto: "Ülkeyi terk etmek için haklı bir gerekçemiz yok"

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Suudi Arabistan GP'sinin ilk günü pist üstünde yaşananlardan çok pist dışında yaşananların tartışılmasıyla geçti. Pistin yaklaşık on kilometre uzağındaki bir petrol rafinerisi, Yemen kökenli ayrılıkçı Husi grubu tarafından füze saldırısına uğradı.

Saldırının ardından Formula 1 yetkilileri, takımlar ve pilotlar bir toplantı gerçekleştirdiler, bu toplantıda oy birliğiyle yarışın devamına karar verilmesine rağmen durumun çok daha karışık olduğu ortadaydı, nitekim pilotlar günün bittikten sonra kendi aralarında dört saat süren uzun bir toplantı gerçekleştirdiler.

Bu toplantının ardından karar değişmezken, pilotların baskı altında bırakıldığı ve tüm pilotların aynı fikirde olmadığına yönelik birtakım dedikodular da ortaya çıktı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, pilotların ve takımların yarışmaması durumunda Suudi yetkililerin ülkeyi terk etmeyi zorlaştırabileceği tehdidi gibi herhangi bir zorlukla karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulduğunda, "Konunun bu olduğunu düşünmüyorum."

“Pilotlar bir araya geldi. Elbette endişeler vardı, dün yaşananlardan sonra hiç şüphesiz ki hepimiz endişelendik. Olanlar normal şeyler değil."

“Endişelerin dikkate alınması ve detaylıca tartışılması gerekiyor."

"Tüm takımlar ve takım patronları olarak, Suudi yetkililer ve güvenlik kurumlarından her şeyin güvenli ve kontrol altında olacağına dair güvence aldık."

"Bunun pilotlara açıklanması gerekiyordu, dün gece yaşananlar aslında güvende ve emniyette olduğumuzu anlamalarını sağladı."

“Uzun tartışmalar yaptık, ki bu tartışmalar gerekliydi, sonunda pilotlar da önemli olanın hafta sonuna devam etmek ve Cidde'de piste çıkmak olduğunu anladılar ve karara destek verdiler."

“Ülkeyi terk etmek kesinlikle doğru bir seçim olmazdı. Aldığımız onca güvenceden sonra ülkeyi terk etmek için hiçbir haklı sebebe sahip değildik."

"Pilotlar kendi aralarında toplandılar, kendi kaygılarını dile getirdiler, biz de hep birlikte onlar için güvence almaya çalıştık." dedi.

An airliner is silhoutted by a fire in Jeddah beyond the circuit Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Binotto, The Race tarafından, neden takımların hızlıca devam kararı verdikleri ve neden pilotların toplantısının çok daha uzun sürdüğü sorulduğunda ise, "Çünkü onlar 20 kişi ve her birinin kendi fikirleri var, aralarında sohbet etmek ve doğru soruları sormaya çalışmak onlar için önemli."

“Bence uzun ve olumlu tartışmalar yaptılar. Bu adamlar onlar sporumuzun yıldızları, onların ses çıkarmaları her zaman çok önemli."

"Ferrari takım patronu olarak, durumu, düşüncelerimizi ve neyin doğru olduğuna inandığımızı açıklamak için onları dinlememiz gerektiğine inanıyorum."

"Son olarak, onlar her ne kadar yıldız olsalar da, takım patronları olarak, kendi uygun argümanlarına sahip olmaları ve durumu değerlendirebilmeleri için olup bitenleri açıklamaya çalışmak bizim görevimiz ve bizim rolümüz." dedi.

Aynı soruya cevap veren McLaren takım patronu Andreas Seidl de, "Pilotlarımız bu sporun kahramanları, dolayısıyla spor için neyin doğru olduğu konusunda güçlü bir sese sahip olmaları önemli. Aralarında uzun süren bir toplantı gerçekleştirmiş olmaları gayet mantıklı geliyor."

"Aynı zamanda dün olanlarla ilgili farklı görüşlerimizi paylaşmak da önemliydi.

"Sonuç olarak, burada güvende olduğumuza dair güvence aldıktan sonra hafta sonuna devam etmenin doğru olduğu konusunda hepimiz aynı sonuca vardık."

"Mesele sadece pilotlar veya takım patronlarından ibaret değil, burada F1 padokunun yaklaşık 2000 üyesi de bulunuyor."

"FIA ve F1 ile birlikte hepimiz için en doğru karara varmak zorundaydık." dedi.