Binotto: "Ülkeyi terk etmek için haklı bir gerekçemiz yok"

Suudi Arabistan GP'sinin ilk günü pist üstünde yaşananlardan çok pist dışında yaşananların tartışılmasıyla geçti. Pistin yaklaşık on kilometre uzağındaki bir petrol rafinerisi, Yemen kökenli ayrılıkçı Husi grubu tarafından füze saldırısına uğradı.

Saldırının ardından Formula 1 yetkilileri, takımlar ve pilotlar bir toplantı gerçekleştirdiler, bu toplantıda oy birliğiyle yarışın devamına karar verilmesine rağmen durumun çok daha karışık olduğu ortadaydı, nitekim pilotlar günün bittikten sonra kendi aralarında dört saat süren uzun bir toplantı gerçekleştirdiler.

Bu toplantının ardından karar değişmezken, pilotların baskı altında bırakıldığı ve tüm pilotların aynı fikirde olmadığına yönelik birtakım dedikodular da ortaya çıktı.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, pilotların ve takımların yarışmaması durumunda Suudi yetkililerin ülkeyi terk etmeyi zorlaştırabileceği tehdidi gibi herhangi bir zorlukla karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulduğunda, "Konunun bu olduğunu düşünmüyorum."

“Pilotlar bir araya geldi. Elbette endişeler vardı, dün yaşananlardan sonra hiç şüphesiz ki hepimiz endişelendik. Olanlar normal şeyler değil."

“Endişelerin dikkate alınması ve detaylıca tartışılması gerekiyor."

"Tüm takımlar ve takım patronları olarak, Suudi yetkililer ve güvenlik kurumlarından her şeyin güvenli ve kontrol altında olacağına dair güvence aldık."

"Bunun pilotlara açıklanması gerekiyordu, dün gece yaşananlar aslında güvende ve emniyette olduğumuzu anlamalarını sağladı."

“Uzun tartışmalar yaptık, ki bu tartışmalar gerekliydi, sonunda pilotlar da önemli olanın hafta sonuna devam etmek ve Cidde'de piste çıkmak olduğunu anladılar ve karara destek verdiler."

“Ülkeyi terk etmek kesinlikle doğru bir seçim olmazdı. Aldığımız onca güvenceden sonra ülkeyi terk etmek için hiçbir haklı sebebe sahip değildik."

"Pilotlar kendi aralarında toplandılar, kendi kaygılarını dile getirdiler, biz de hep birlikte onlar için güvence almaya çalıştık." dedi.

An airliner is silhoutted by a fire in Jeddah beyond the circuit

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images