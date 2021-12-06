Binotto: "Üçüncülük, bu yıl ortaya koyulan çaba için harika bir sonuç"

Geçen yıl tarihinin en kötü yıllarından birisini geçiren ve ancak altıncı olan Ferrari, bu yıl önemli bir geri dönüşe imza attı.

İtalyan takım yarış kazanamadı ancak düzenli puanlar topladı ve bitime bir yarış kala McLaren'ın 38,5 puan önünde şampiyonayı üçüncü götürüyor.

Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde sezonu şampiyona üçüncüsü olarak tamamlayacaklar.

Binotto, üçüncülüğün önemi sorulduğunda şöyle dedi: "Ortaya koyulan büyük çabadan sonra üçüncülüğün kesinlikle harika olduğuna inanıyorum."

"Monza veya Rusya'dan sonra bunu başarabileceğimizi hayal etmek gerçekten çok zordu ama takım, sürekli olarak iyi çalışıyor, herkes çok odaklı ve gerçekten tutarlı bir şekilde tüm yarışlarda alabileceğimiz tüm puanları alıyoruz.".

"Bence bu senenin amacı, kendimizi detaylarda geliştirmeye çalışmaktı ve bunu yaparak son yarışlarda gerekli puanları almayı başardık. Bu yüzden üçüncü bitirmek harika olacak çünkü bu yıl yapabileceğimizin en iyisi buydu."

"Fakat Ferrari'nin asıl amacının bu olmadığını biliyoruz. En iyilerle aradaki farkın hâlâ çok fazla olduğunu biliyoruz ama bence mücadelede olabiliriz. Bu sezon kaydettiğimiz ilerlemeden memnunuz ve gerçekten bir sonraki sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Dediğim gibi, üçüncü bitirmek bize kış dönemi için ve gelecek yılın aracı üzerinde çalışırken huzur verecek."

Ferrari, Suudi Arabistan'da ise yedinci ve sekizinci sıralarda finiş gördü. Fakat saf tempo olarak daha önde yer alıyorlardı.

Suudi Arabistan'da daha fazlasının mümkün olup olmadığı sorusuna Binotto, "Açıkçası sonuçtan memnun değiliz. Ben mutlu değilim, fakat tüm takım ve sürücüler de memnun değil. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü daha iyisini yapabilirdik."

"Hem yarış hem de sıralama tempomuz, yedinci ve sekizinci sıralardan daha iyiydi. Bugün yarışın tüm kısımlarında şanssızdık ve bence bu hafta sonu hız anlamında üçüncü en hızlı araca sahiptik. Yani bu hafta sonunu, bitirdiğimizden daha önde bitirebilirdik."

"Fakat aynı zamanda harika bir durum. Çünkü yeni bir pistteyiz ve Maranello'daki yarış hazırlıklarımız sayesinde, buraya mümkün olan en iyi pozisyonda geldiğimiz anlamına geliyor, Bu açıdan memnunum ama sonuçtan dolayı üzgünüm." yanıtını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, battles with Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images