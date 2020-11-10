Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

Mattia Binotto, bu yıl takımın başındaki ikinci yılını geçiriyor ve takım son iki yılda büyük bir düşüş yaşadı.

Bu yıl orta gruba gerileyen Ferrari'de takım patronu Binotto çok fazla eleştiri alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'a konuşan Binotto, Türkiye de dahil olmak üzere bazı yarışlara gelmeyeceğini belirtmişti.

Şimdi Binotto'nun Türkiye'ye gelmeyeceği ve bu hafta sonu takım patronunun Laurent Mekies olacağı açıklandı.

Binotto, fabrika ile pist arasında daha iyi bir iletişim olması için İtalya'da kalacak.

Binotto, "Rolüm gereği, fabrika ile pistteki görevlerim arasında akıllıca bir denge bulmam gerekiyor."

“Fabrikadaki çalışmalar çok önemli. Bu yüzden Türkiye başta olmak üzere bazı yarışlara gitmeyeceğim." dedi.

Binotto, sezon sonunda takımdan ayrılmasa bile gelecek yıl çoğu yarışta takımın başında olmayacak.