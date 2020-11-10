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Formula 1 / Son dakika

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

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Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek
Ekleyen:
, Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Türkiye Grand Prix'sine katılmayacak ve İstanbul Park'ta bu görevi Laurent Mekies üstlenecek.

Mattia Binotto, bu yıl takımın başındaki ikinci yılını geçiriyor ve takım son iki yılda büyük bir düşüş yaşadı.

Bu yıl orta gruba gerileyen Ferrari'de takım patronu Binotto çok fazla eleştiri alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Motorsport.com'a konuşan Binotto, Türkiye de dahil olmak üzere bazı yarışlara gelmeyeceğini belirtmişti.

Şimdi Binotto'nun Türkiye'ye gelmeyeceği ve bu hafta sonu takım patronunun Laurent Mekies olacağı açıklandı.

Binotto, fabrika ile pist arasında daha iyi bir iletişim olması için İtalya'da kalacak.

Binotto, "Rolüm gereği, fabrika ile pistteki görevlerim arasında akıllıca bir denge bulmam gerekiyor."

“Fabrikadaki çalışmalar çok önemli. Bu yüzden Türkiye başta olmak üzere bazı yarışlara gitmeyeceğim." dedi.

Binotto, sezon sonunda takımdan ayrılmasa bile gelecek yıl çoğu yarışta takımın başında olmayacak.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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