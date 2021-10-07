Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu yıl bazı yarışlara gelmeyeceğini ve o hafta sonlarında, fabrikada kalıp takıma uzaktan destek vereceğini açıklamıştı.

Yıl sonuna doğru yaklaştıkça gelecek yılın projesi üzerinde yapılan çalışmalar artıyor ve Binotto da bundan ötürü takım fabrikasında kalmayı seçti.

Geçen yılki Türkiye Grand Prix'sine gelmeyen Binotto, bu yılki Türkiye yarışında da yine fiziksel olarak yer almayacak.

Binotto böylelikle 2022 projesine odaklanacak ve takımla sanal olarak iletişim kuracak.

Binotto'nun pist üstündeki sorumluluklarını bu hafta sonu Laurent Mekies üstlenecek.