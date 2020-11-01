Binotto, Türkiye GP'den itibaren takımın başında olmayabilir!

Pazar günü yapılan Emilia Romagna GP'sinde Ferrari, 2020 sezonunda evindeki üçüncü yarışına çıktı. Zorlu bir sezon geçiren İtalyan ekip, seneye tekrardan en hızlı ilk üç takım arasında bulunmak istiyor.

Imola'da yapılan yarışta Scuderia Ferrari'de Monacolu pilotu Charles Leclerc beşinci sırada yarışı tamamlarken, ilk stintte orta lastikleriyle 41 tur tamamladıktan sonra yapılan yavaş pit stop nedeniyle 10 saniyeden fazla zaman kaybeden Alman pilot Sebastian Vettel, puan barajının dışında kaldı.

Yarış sonrasında konuşan Scuderia Ferrari takım patronu Mattia Binotto, gelecek sezon için yapılan hazırlıklara odaklanmak için Türkiye GP'sinden itibaren Maranello'da kalacağını açıkladı.

Binotto'nun açıklamaları şu şekilde: "Seb'in de söylediği gibi yarış sayısı lojistik açısından, mekanikerler ve mühendisler açısından daha zorlayıcı olmaya başladı."

"Çalışanlarımız için doğru planlamayı yapmaya çalışacağız, sezon boyunca doğru yeterliliği, konsantrasyonu ve odağı korumanın en iyi yöntemi bu. Bence, kendimi ele aldığımda, hedeflerinizi fabrika ve pist arasında dengelemeniz gerekmekte."

"Bu yüzden sanırım tüm yatışlara katılmayacağım, 2020'de bile Türkiye'den itibaren sezonun son bölümünde yer alan birkaç yarışa katılmamayı düşünüyorum, ancak bu daha çok gelecek seneyi içinde barındıran bir durum ancak tüm takımın yönetimi de oldukça önemli."

"Bu sebeple yarış sayısını artırmak, bazı mühendislerin ve teknikerlerin eninde sonunda doğru dengeyi yakalaması açısından, çok dikkatlice alınması gereken bir karar."