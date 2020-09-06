Binotto: "Tüm bu zorluklardan gerekli dersleri çıkarıyoruz"

Cumartesi günü Ferrari için kabus gibi geçti ve Leclerc ikinci bölüme kaldığı sıralama turlarında ancak 13. olabilirken, takım arkadaşı Sebastian Vettel 17. olabildi.

Bu, 1984'ten beri ilk kez, İtalya sıralama turlarında ilk 10'da bir Ferrari olmadığı anlamına geliyordu.

Yarış takım için daha da zordu. Vettel, 17. götürdüğü yarışta fren sorunu nedeniyle daha henüz ilk turlarda yarış dışı kaldı.

Leclerc ise 14. sıraya kadar gerilediği yarışta, pitlerden sonra öne çıkmayı başarmasına rağmen kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Ferrari F1 takım patronu Mattia Binotto, kendileri için zor bir hafta sonu olduğunu kabul ediyor.

"Bu kesinlikle zorlu hafta sonunu en kötü şekilde sonlandırmak oldu. Yarışı tamamlayamamak, kötü performanstan da kötü. Özellikle Seb'in dayanıklılık sorunuyla yarış dışı kalması kötü oldu."

"Bu durumda gelecek yarışlara umutla bakmak zor ancak tüm bu zorluklarda gereken dersi çıkarıyoruz. Gelecekte gelişip daha iyi olmaya çalışacağız."

"Spa ve Monza'nın bizim için zorlu geçmesini, en kötü yarışlar olmasını bekliyorduk. Umarım gelecek yarışta daha iyi oluruz ancak günün sonunda mevcut aracın performansı istediğimiz seviyede değil. Ancak tekrarlamam gerekirse, bizim için önemli olan geleceğe bakıp aracı güncellemelerle iyileştirmek olmalı."