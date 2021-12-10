Binotto: "Todt'la yeniden çalışmak büyük bir onur olur"

FIA Başkanı Jean Todt'un görevdeki süresi, 17 Aralık'ta dolacak ve ardından 2009'dan bu yana yürüttüğü görevi bırakacak.

Todt'un FIA başkanlığından sonra ne yapacağı merak ediliyor ve son günlerde, özel bir danışmanlık rolüyle Ferrari'ye döneceği yönünde yoğun spekülasyonlar çıktı.

Ferrari tarafından bu konuda herhangi bir yalanlama gelmezken, Todt'un kendisi de bu haberleri reddetmedi.

Cuma günkü basın toplantısında bu konu Ferrari takım patronu Mattia Binotto'ya soruldu ve Binotto, bunların "spekülasyon" olduğunu söylemesine rağmen, Todt'la çalışmaktan keyif alacağını belirtti.

Abu Dabi'deki basın toplantısında konuşan Binotto, "Bu konuyla alakalı bazı spekülasyonlar duydum ve okudum. Fakat bunların şu ana kadar sadece birer spekülasyon olduğunu söyleyebilirim."

"Şahsen daha önce Jean Todt ile çalıştım, beraber çalışırken o benim patronumdu ve sanırım ondan çok şey öğrendim."

"Onunla çalışmak bir onurdu ve gelecekte ne olursa olsun, eğer birlikte çalışırsak bunu yapmak benim için hâlâ bir onur olur. Hem kişisel olarak hem de takım olarak ondan öğrenecek çok şeyimiz olduğuna inanıyorum." dedi.

Ferrari'nin takımdaki olası bir rol hakkında Todt ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda Binotto, basit şekilde, "Hayır." yanıtını verdi.

Todt, 1993-2009 yılları arasında Ferrari'de görev almış ve takım tarihinin en başarılı dönemini geçirmişti.

Jean Todt, President, FIA Fotoğraf: Erik Junius